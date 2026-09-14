Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE arrow
Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

14 вересня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2026
Text

18:05 ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський досяг масштабних угод з Канадою: ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2026
Text
Ексклюзив

20:00Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Text

17:53 Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

Text

13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2026
Text

19:00 Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Text

18:00 ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2026
Text

18:05 ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський досяг масштабних угод з Канадою: ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2026
Text
Ексклюзив

20:00 Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Київ офіційно попередив Сполучені Штати про небезпеку виходу російської агресії за межі України, заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. Українська сторона веде регулярні консультації із західними союзниками, аби вчасно знешкодити можливі ризики для країн Європи. Міністр наголосив, що найбільш дієвим способом убезпечити європейські держави від російської загрози залишається невідкладне посилення української системи протиповітряної оборони.  

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 14 вересня

Запрошені гості:

  • Євгенія Федотова, віцепрезидентка ГО "Ліберально-демократична ліга України";
  • Борис Гулкевич, військовий аналітик Defense Express;
  • Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна";
  • Андрій Магера, експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК;
  • Олександр Левченко, дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках;
  • Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги;
  • Віта Олещенко, сімейна лікарка.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що через небезпеку ударів російських безпілотників делегація глави МЗС Естонії Маргуса Тсахкни тимчасово не могла виїхати з України через українсько-польський кордон. Естонський міністр наголосив, що повітряні атаки РФ стають дедалі масованішими та наближаються впритул до кордонів країн НАТО і ЄС.

Водночас вранці, 13 вересня, армія РФ за два кілометри від польського кордону на Волині атакувала локомотив пасажирського потяга. Завдяки швидкій реакції та професійним діям залізничників вдалося запобігти катастрофі й уникнути жертв серед людей.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:01 Вибухи в Сочі та Ростові: дрони атакували південь Росії

08:00 Грошова допомога від Британії: кому надають від 1 000 доларів

Text

08:00 Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

07:57 Несплачений штраф ТЦК може призвести до арешту рахунків

07:53 В ISW пояснили, навіщо Росія атакує кордон України з ЄС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:25 Кому дістанеться тварина після смерті власника: що прописати в заповіті

07:01 ПриватБанк може урізати кредитний ліміт через вік: кого це стосується

06:52 РФ обстріляла Харківщину: серед постраждалих — немовля

06:30 Просять уточнити дані: як перевірити законність повістки від ТЦК

06:25 Дощі, грози та до +29 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні

08:01 Вибухи в Сочі та Ростові: дрони атакували південь Росії

08:00 Грошова допомога від Британії: кому надають від 1 000 доларів

07:57 Несплачений штраф ТЦК може призвести до арешту рахунків

07:53 В ISW пояснили, навіщо Росія атакує кордон України з ЄС

07:25 Кому дістанеться тварина після смерті власника: що прописати в заповіті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 ПриватБанк може урізати кредитний ліміт через вік: кого це стосується

06:52 РФ обстріляла Харківщину: серед постраждалих — немовля

06:30 Просять уточнити дані: як перевірити законність повістки від ТЦК

06:25 Дощі, грози та до +29 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні

06:10 Не вище 10 340 грн: кому дадуть надбавки через низькі пенсії

06:33 Одесити про порожні полиці: чи настав час запасатися продуктами

11 вересня
Репортаж

06:33 Виклики для економіки та курс долара: що чекає на одеситів восени

10 вересня

06:33 Напівпорожні полиці в магазинах: чи роблять одесити запаси продуктів

9 вересня

06:33 Ринок Черемушки в Одесі: як змінилися ціни, асортимент і попит

8 вересня

06:33 Переговори зі спецпредставниками США: чого очікують одесити

5 вересня

06:33 Продукти в супермаркетах Одеси: ціни та наявність товарів

4 вересня
Ексклюзив

06:40 Кількість українців неухильно скорочується, – Лібанова

2 вересня

18:36 Для улюбленої Одеси: побажання жителів до Дня народження міста

06:33 День народження Одеси: 232 чи 611 років виповнюється сьогодні

28 серпня

06:33 Одесити про зниження мобілізаційного віку та призов жінок

Text

08:00 Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

11 вересня
Text

18:05 ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський досяг масштабних угод з Канадою: ефір Ранок.LIVE

10 вересня
Text
Ексклюзив

20:00 Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Відео по темі

Всі відео
ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

11 вересня 2026 р. 18:05
РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

11 вересня 2026 р. 13:00
Зеленський досяг масштабних угод з Канадою: ефір Ранок.LIVE

Зеленський досяг масштабних угод з Канадою: ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2026 р. 08:00
Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

10 вересня 2026 р. 20:00
Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

10 вересня 2026 р. 17:53
Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

10 вересня 2026 р. 13:06
Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2026 р. 08:00
Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

09 вересня 2026 р. 19:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації