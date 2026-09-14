Київ офіційно попередив Сполучені Штати про небезпеку виходу російської агресії за межі України, заявив очільник МЗС Андрій Сибіга. Українська сторона веде регулярні консультації із західними союзниками, аби вчасно знешкодити можливі ризики для країн Європи. Міністр наголосив, що найбільш дієвим способом убезпечити європейські держави від російської загрози залишається невідкладне посилення української системи протиповітряної оборони.

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 14 вересня

Запрошені гості:

Євгенія Федотова, віцепрезидентка ГО "Ліберально-демократична ліга України";

Борис Гулкевич, військовий аналітик Defense Express;

Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Об’єднана Україна";

Андрій Магера, експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК;

Олександр Левченко, дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010–2017 роках;

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги;

Віта Олещенко, сімейна лікарка.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що через небезпеку ударів російських безпілотників делегація глави МЗС Естонії Маргуса Тсахкни тимчасово не могла виїхати з України через українсько-польський кордон. Естонський міністр наголосив, що повітряні атаки РФ стають дедалі масованішими та наближаються впритул до кордонів країн НАТО і ЄС.

Водночас вранці, 13 вересня, армія РФ за два кілометри від польського кордону на Волині атакувала локомотив пасажирського потяга. Завдяки швидкій реакції та професійним діям залізничників вдалося запобігти катастрофі й уникнути жертв серед людей.