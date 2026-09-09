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ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

09 вересня 2026 р. 18:00

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19:00 Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

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18:00 ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

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13:00США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

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08:00 Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2026
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18:27 ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна пережила черговий масований удар РФ: ефір Ранок.LIVE

7 вересня 2026
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18:25 В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

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15:40 Шахедний терор та приїзд спецпредставників США, — Остаповець_LIVE

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13:00 Трамп планує зателефонувати Зеленському та Путіну: ефір День.LIVE

Text

19:00 Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Text

18:00 ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2026
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18:27 ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер, економіст Олег Устенко, журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE" Сергій Асланян, нардеп Володимир Крейденко, депутатка Київської міської ради Дінара Габібулаєва, депутат Київської міської ради Тарас Козак, експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба, нардеп Сергій Нагорняк та голова Спілки споживачів комунальних послуг  Олег Попенко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що у Новоросійську у ніч проти 9 вересня українські сили уразили фрегат "Адмірал Ессен". Йдеться про носій ракет "Калібр", які РФ застосовує проти України. 

Внаслідок ударів було уражено інфраструктуру російської військово-морської бази, а також фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356. Після влучання на палубній надбудові корабля виникла пожежа.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ГУР, корабель розпочав службу у складі російського флоту у 2016 році та наразі вважається одним із найсучасніших суден ВМФ РФ. Окрім основного озброєння, він оснащений артилерійськими установками, засобами протиповітряної оборони та протичовновими системами.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення бойові втрати російської армії вже перевищили 1,5 мільйона військових — убитих і поранених. 

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19:10 Зміни для клієнтів Vodafone: що буде з тарифними планами з 15 вересня

19:06 Третій ювілейний: Буданов відреагував на свій заочний арешт в РФ

19:04 Російський удар знищив склад дитячих товарів Kiddisvit у Києві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:45 Не переходьте за посиланнями: як злочинці маскуються під податкову

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