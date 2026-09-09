Гостями ефіру Вечір.LIVE стали ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер, економіст Олег Устенко, журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE" Сергій Асланян, нардеп Володимир Крейденко, депутатка Київської міської ради Дінара Габібулаєва, депутат Київської міської ради Тарас Козак, експерт з державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба, нардеп Сергій Нагорняк та голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що у Новоросійську у ніч проти 9 вересня українські сили уразили фрегат "Адмірал Ессен". Йдеться про носій ракет "Калібр", які РФ застосовує проти України.

Внаслідок ударів було уражено інфраструктуру російської військово-морської бази, а також фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356. Після влучання на палубній надбудові корабля виникла пожежа.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ГУР, корабель розпочав службу у складі російського флоту у 2016 році та наразі вважається одним із найсучасніших суден ВМФ РФ. Окрім основного озброєння, він оснащений артилерійськими установками, засобами протиповітряної оборони та протичовновими системами.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення бойові втрати російської армії вже перевищили 1,5 мільйона військових — убитих і поранених.