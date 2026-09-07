Росія продовжує шахедний терор Києва та Київщини, приїзд до Києва американських переговірників щодо закінчення війни Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера та перший візит очільника МЗС Індії Субраманьяма Джайшанкара — головні теми Остаповець_LIVE із Галиною Остаповець.
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Ефір Остаповець_LIVE
- Більше тижня росія буквально тероризує Київ та Київщину ударами реактивних дронів. Це найновіша версія шахедів, складніша для перехоплення, бо летить зі швидкістю до 600 км на висоті кілька тисяч метрів. І перед заходом на ціль — робить стрімке зниження.
- Найголовніше питання, яке постає в українців, а скільки часу ще триватиме цей шахедний терор? Відповідь на це запитання дав голова ОПУ Кирило Буданов та радник ОПУ з питань оборони Сергій Бескрестнов.
- Індія посилює дипломатичну присутність в Україні. З першим окремим візитом цього тижня до Києва приїхав міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар. Головні теми перемовин — двостороння співпраця поміж країнами, шляхи завершення російської війни, а також безпека Чорного моря.
Нагадаємо, за підсумками зустрічей у Києві з представниками президента США, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою. Сторони обговорили подальші дипломатичні кроки, потреби України в протиповітряній обороні, технологічну співпрацю та підготовку до зими.
А після повернення до США представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера Президента США Дональда Трампа, він планує провести телефонні розмови з президентами України та Росії — Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.