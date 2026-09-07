Росія продовжує шахедний терор Києва та Київщини, приїзд до Києва американських переговірників щодо закінчення війни Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера та перший візит очільника МЗС Індії Субраманьяма Джайшанкара — головні теми Остаповець_LIVE із Галиною Остаповець.

Подивитися ефір можна тут

Ефір Остаповець_LIVE

Більше тижня росія буквально тероризує Київ та Київщину ударами реактивних дронів. Це найновіша версія шахедів, складніша для перехоплення, бо летить зі швидкістю до 600 км на висоті кілька тисяч метрів. І перед заходом на ціль — робить стрімке зниження.



Найголовніше питання, яке постає в українців, а скільки часу ще триватиме цей шахедний терор? Відповідь на це запитання дав голова ОПУ Кирило Буданов та радник ОПУ з питань оборони Сергій Бескрестнов.



Індія посилює дипломатичну присутність в Україні. З першим окремим візитом цього тижня до Києва приїхав міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар. Головні теми перемовин — двостороння співпраця поміж країнами, шляхи завершення російської війни, а також безпека Чорного моря.

Нагадаємо, за підсумками зустрічей у Києві з представниками президента США, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною групою. Сторони обговорили подальші дипломатичні кроки, потреби України в протиповітряній обороні, технологічну співпрацю та підготовку до зими.

А після повернення до США представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера Президента США Дональда Трампа, він планує провести телефонні розмови з президентами України та Росії — Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.