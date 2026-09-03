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У Києві стріляли в директора медцентру: ефір День.LIVE

У Києві стріляли в директора медцентру: ефір День.LIVE

03 вересня 2026 р. 13:11

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13:11 У Києві стріляли в директора медцентру: ефір День.LIVE

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18:15 Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Смертельна стрілянина у Києві: що відомо — ефір День.LIVE

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08:00 Україна починає закривати небо над РФ: ефір Ранок.LIVE

1 вересня 2026
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18:13 Зеленський обурився через сезон відпусток у партнерів: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Наслідки атаки на Київ: є загиблі та постраждалі — ефір День.LIVE

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08:00 Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

31 серпня 2026
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18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

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13:11 У Києві стріляли в директора медцентру: ефір День.LIVE

Text

08:00 У Києві можуть змінити комендантську годину: ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2026
Text

19:34 Наслідки атак РФ та дефіцит продуктів: ефір Київський час

Text

18:15 Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Смертельна стрілянина у Києві: що відомо — ефір День.LIVE

У Святошинському районі Києва вранці, 3 вересня, сталася стрілянина, під час якої поранення дістав чоловік. Потерпілого невідкладно передали медикам, наразі йому надають необхідну допомогу. Озброєний зловмисник утік із місця події. Правоохоронці ввели план спеціальної операції, на розшук та затримання нападника орієнтовано наряди столичної поліції.

Про це та інші новини дивіться в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 3 вересня


Гості ефіру:

  • Олег Саркіц, експерт з геоекономіки;
  • Віктор Савінок, політолог-міжнародник, головний аналітик Західного інституту в Познані (Польща);
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків;
  • Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express;
  • Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною".

Новини.LIVE повідомляли, що в СБУ розкрили причину збройного конфлікту з представниками ГУР, який стався 2 вересня. Виявилось, що заступник командира РДК Степан Каплунов мав зв'язки з ФСБ РФ, але слідчі дії щодо цього пішли не за планом і перетворилися в стрілянину. 

Тим часом Парламент достроково припинив повноваження двох нардепів від партії "Слуна народу". Йдеться про Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. Попереднє голосування за позбавлення їх мандатів провалилося через брак голосів, проте під час повторного розгляду 3 вересня ініціативу таки затвердили.

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Ексклюзив

13:58 У Борисполі згоріла фармацевтична компанія через атаку РФ

13:57 Путін назвав умови для мирних переговорів з Україною

13:51 Рада заслухає силовиків через стрілянину між СБУ та ГУР у Києві

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

13:25 Будемо мати динаміку в мирних зусиллях: Сибіга про дипломатію

13:25 Сортувати — не проблема: куди одеситам віднести пластик, батарейки та іншу вторсировину

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