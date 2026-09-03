У Святошинському районі Києва вранці, 3 вересня, сталася стрілянина, під час якої поранення дістав чоловік. Потерпілого невідкладно передали медикам, наразі йому надають необхідну допомогу. Озброєний зловмисник утік із місця події. Правоохоронці ввели план спеціальної операції, на розшук та затримання нападника орієнтовано наряди столичної поліції.

Про це та інші новини дивіться в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 3 вересня



Гості ефіру:

Олег Саркіц, експерт з геоекономіки;

Віктор Савінок, політолог-міжнародник, головний аналітик Західного інституту в Познані (Польща);

Олексій Якубін, кандидат політичних наук;

Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків;

Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express;

Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною".

Новини.LIVE повідомляли, що в СБУ розкрили причину збройного конфлікту з представниками ГУР, який стався 2 вересня. Виявилось, що заступник командира РДК Степан Каплунов мав зв'язки з ФСБ РФ, але слідчі дії щодо цього пішли не за планом і перетворилися в стрілянину.

Тим часом Парламент достроково припинив повноваження двох нардепів від партії "Слуна народу". Йдеться про Андрія Жупанина та Остапа Шипайла. Попереднє голосування за позбавлення їх мандатів провалилося через брак голосів, проте під час повторного розгляду 3 вересня ініціативу таки затвердили.