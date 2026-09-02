У ніч на 2 вересня на столичній вулиці Юрія Шумського, 10, сталася стрілянина біля будинку військовослужбовця ГУР. Інцидент пов'язують зі зникненням військовослужбовця ГУР та заступника командира РДК Степана Каплунова, а також із представниками ГУР і СБУ.

Про це та не тільки дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 2 вересня

Гості ефіру:

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020);

Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики 2022-2025 рр, кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проектів PH Capital;

Ілля Несходовський, військовослужбовець 24 ОМБр, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів "ANTS";

Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Леонід Бицюра, завідувач кафедри екології та охорони здоровʼя Західноукраїнського національного університет.

Як писали Новини.LIVE раніше, у ніч на 2 вересня в Києві сталася стрілянина за участю співробітників СБУ "Альфа". Побратими та сусіди заблокували службове авто СБУ поруч із будинком зниклого бійця ГУР Степана Каплунова.

Пізніше у СБУ виклали свою версію подій. Там розповіли, що під час розслідування підготовки російського теракту проти опозиційного політика на слідчу групу СБУ було скоєно збройний напад. Спецпризначенці застосували зброю для придушення опору. У результаті стрілянини є поранені. Першочергові слідчі дії показали, що затримані нападники виявилися чинними військовослужбовцями одного з підрозділів Сил оборони України.