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Наслідки атаки на Київ: є загиблі та постраждалі — ефір День.LIVE

Наслідки атаки на Київ: є загиблі та постраждалі — ефір День.LIVE

01 вересня 2026 р. 13:09

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13:09 Наслідки атаки на Київ: є загиблі та постраждалі — ефір День.LIVE

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08:00 Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

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18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

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18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

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13:16 Україна готує рішення проти реактивних дронів: ефір День.LIVE

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08:00 Росія запустила 1500 дронів за чотири дні: ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2026
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18:09 РФ знищила 90% складів, чи буде дефіцит продуктів: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Росія продовжує масовано тероризувати Київ: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київщину: ефір Ранок.LIVE

27 серпня 2026
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18:06 РФ вперше вдарила по Україні Іскандером-1000: ефір Вечір.LIVE

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13:09 Наслідки атаки на Київ: є загиблі та постраждалі — ефір День.LIVE

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08:00 Перший дзвоник під сирени, як школи зустрічають 1 вересня: ефір Ранок.LIVE

31 серпня 2026
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18:12 Жіноча мобілізація та продуктова криза, — Остаповець_LIVE

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18:11 Після атаки РФ на Київщині знову горять склади: ефір Вечір.LIVE

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13:16 Україна готує рішення проти реактивних дронів: ефір День.LIVE

У ніч із 31 серпня на 1 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував балістичні та крилаті ракети, "Циркони", Х-31П, а також 218 ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Основними напрямками удару стали Київщина та Одещина. Сили оборони збили або подавили 199 повітряних цілей, але внаслідок влучаннь є загиблі та багато постраждалих.

Про це дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 1 вересня

 Гості ефіру:

  • Андрій Новак, Голова Комітету економістів України;
  • Юлія Гришина, народний депутат "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій;
  • Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови;
  • Анатолій Катеренчук, начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві;
  • Володимир Власюк, кандидат економічних наук, CEO "Укрпромзовніекспертиза";
  • Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, підполковник.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, за останніми даними міської влади, у столиці загинули 8 людей, ще 8 постраждали. У Дарницькому районі внаслідок влучання ракети в нежитловий об’єкт загинули семеро людей, у Голосіївському — ще одна людина. Пошкодження та пожежі також виникли в Солом’янському, Святошинському й Подільському районах.

Також ми писали, що під час святкування 1 вересня президенту Володимиру Зеленському довелося йти в укриття разом з першачками одного з ліцеїв на Київщині. Окупанти знову намагалися зірвати початок навчального року та свідомо змусили дітей сидіти в бомбосховищі. 

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12:53 Зеленський ховався в укритті з дітьми через атаку росіян

12:22 РФ змінює тактику біля Куп’янська на Харківщині: бої на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:21 Фантоми повернулися на дороги: за день 810 постанов

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