У ніч із 31 серпня на 1 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував балістичні та крилаті ракети, "Циркони", Х-31П, а також 218 ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Основними напрямками удару стали Київщина та Одещина. Сили оборони збили або подавили 199 повітряних цілей, але внаслідок влучаннь є загиблі та багато постраждалих.

Про це дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 1 вересня

Гості ефіру:

Андрій Новак, Голова Комітету економістів України;

Юлія Гришина, народний депутат "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій;

Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту державної мови;

Анатолій Катеренчук, начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві;

Володимир Власюк, кандидат економічних наук, CEO "Укрпромзовніекспертиза";

Віктор Трегубов, речник угруповання об'єднаних сил, підполковник.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, за останніми даними міської влади, у столиці загинули 8 людей, ще 8 постраждали. У Дарницькому районі внаслідок влучання ракети в нежитловий об’єкт загинули семеро людей, у Голосіївському — ще одна людина. Пошкодження та пожежі також виникли в Солом’янському, Святошинському й Подільському районах.

Також ми писали, що під час святкування 1 вересня президенту Володимиру Зеленському довелося йти в укриття разом з першачками одного з ліцеїв на Київщині. Окупанти знову намагалися зірвати початок навчального року та свідомо змусили дітей сидіти в бомбосховищі.