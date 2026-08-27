РФ вперше вдарила по Україні Іскандером-1000: ефір Вечір.LIVE

Росія вперше застосувала для удару по Києву оновлену балістичну ракету 9М723-2, відому під умовною назвою "Іскандер-1000". За даними ГУР, вона входить до складу ракетного комплексу "Бора-М". Оновлена ракета може уражати цілі на відстані до 550 км, тоді як попередня версія мала дальність до 390 км.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 27 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;

Тарас Боровський — військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Поліна Марченко — адвокат;

Ігор Рейтерович — політолог;

Олег Постернак — політтехнолог.

Новини.LIVE інформували, що під час ранкової атаки РФ 27 серпня у центрі Києва впав на тротуар і вибухнув ударний БпЛА, попередньо — "Герань-4". Постраждалих немає, однак унаслідок вибуху в одному з парків обгоріли дерева. На місці виявили залишки безпілотника, який, за даними поліції, може нести до 90 кг вибухової речовини.

Новини.LIVE також писали, що внаслідок російського ракетного удару по Києву 27 серпня пошкоджено два заклади освіти у Шевченківському районі. Найбільших руйнувань зазнала одна з гімназій, тоді як у другій школі вибило вікна. Жертв і поранених немає, на місцях працюють вибухотехніки та екстрені служби.