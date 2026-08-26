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Безпека школярів у Києві та зарплати вчителів: ефір Київський час

Безпека школярів у Києві та зарплати вчителів: ефір Київський час

26 серпня 2026 р. 19:00

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19:00 Безпека школярів у Києві та зарплати вчителів: ефір Київський час

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13:01 Зеленський присвоїв Маску одну з найвищих нагород: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський оголосив новий план закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

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18:08 На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

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13:16 Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

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08:00 Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

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13:26 Україна отримає технології для виробництва ракет від Британії: ефір День.LIVE

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08:00 Україна відзначає День Незалежності та коли закінчиться війна: ефір Ранок.LIVE

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19:00 Безпека школярів у Києві та зарплати вчителів: ефір Київський час

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18:09 Нові формування ЗСУ очолять Прокопенко та Білецький: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Зеленський присвоїв Маску одну з найвищих нагород: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський оголосив новий план закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

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Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" обговорюватимуть безпеку дітей напередодні нового навчального року. Йтиметься про те, чи всі школи Києва мають належні укриття, як організовуватимуть освітній процес під час повітряних тривог та чи готова столиця до можливих викликів восени.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:

  • Андрій Вітренко — депутат Київської міської ради, фракція "Слуга Народу", заступник міністра освіти України, голова комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
  • Поліна Замаскіна — директорка ліцею №290 Дарницького району Києва.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

  • Підготовка до навчального року. Яка готовність шкіл до 1 вересня? Скільки учнів можуть перечекати тривогу в шкільних укриттях? Чи достатньо підручників після атак РФ;
  • Підземні школи. Чи готові вони до 1 вересня? Яка ситуація з підземними школами у прифронтових регіонах;
  • Скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи;
  • Проїзд у маршрутках здорожчав до 25 грн;
  • Зеленський анонсував, що вступники 2027 року отримають можливість перескладати HMT;
  • Зеленський пообіцяв учителям подальше зростання зарплат;
  • Цьогоріч на бюджет зараховано на 7% першокурсників більше, ніж у 2025 році. А кількість заяв на вступ — рекордна за останні пʼять років;
  • З 1 вересня 150 ліцеїв починають пілотувати нову модель профільної старшої школи;
  • Київ ухвалив план пріоритетних інвестицій на 63 мільярди гривень;
  • У Київраді зареєстрували проєкт про недовіру та звільнення головного фінансиста КМДА.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно на Київщині СБУ та Нацполіція запобігли замаху на керівника оборонного підприємства. За даними слідства, вибухівку для його автомобіля підготував 63-річний чоловік, якого завербувала ФСБ РФ. Підозрюваного затримали в Польщі під час спроби виїхати до Росії.

Новини.LIVE також писали, що у Київраді зареєстрували проєкт рішення про висловлення недовіри директору Департаменту фінансів КМДА Володимиру Репіку. Автор документа, депутат Дмитро Білоцерковець, звинувачує посадовця в ігноруванні ініціатив щодо збільшення видатків на оборону та протокольних доручень щодо змін до бюджету. Наразі проєкт рішення розглядають профільні постійні комісії Київради.

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18:23 Харківщину накриє похолодання та вітер: прогноз на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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