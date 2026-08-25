Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE arrow
На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

25 серпня 2026 р. 18:08

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:08 На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2026
Text

18:14 Україна готова до миру, але не до капітуляції: ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Україна отримає технології для виробництва ракет від Британії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна відзначає День Незалежності та коли закінчиться війна: ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2026
Text

18:05 Росіяни двічі вдарили дронами по величезному ТЦ Кривого Рогу: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Сили оборони України вдарили по РФ і завдали втрат: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні хочуть докорінно змінити мобілізацію: ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2026
Text

18:13 Жорстокі наслідки масованої атаки Росії на Україну: ефір Вечір.LIVE

Text

18:08 На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2026
Text

18:14 Україна готова до миру, але не до капітуляції: ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Україна отримає технології для виробництва ракет від Британії: ефір День.LIVE

Україна отримала ракети AIM та додаткові ракети для систем ППО Patriot. Також підтверджено передачу кількох комплексів Crotale та боєприпасів до них. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 25 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Володимир Крейденко — народний депутат України від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;
  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук.

Новини.LIVE інформували, що Україна отримала від Великої Британії підтвердження дозволу на виробництво далекобійних ракет SCALP. Водночас Київ готує графік роботи щодо ракет FREYJA та розраховує на фінансування Норвегії для відповідного проєкту. Також Зеленський повідомив про нову військову допомогу, зокрема системи ППО Crotale, ракети AIM і додаткові ракети Patriot.

Новини.LIVE також писали, що Україна отримала додаткові ракети для систем ППО Patriot та ракети AIM. Також підтверджено передачу кількох комплексів Crotale і ракет до них. Точну кількість боєприпасів Володимир Зеленський не назвав.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

18:39 Двомовний та з QR-кодами: що відомо про зміст Глобального словника стійкості

18:28 Стосується всієї Європи: Буданов про захист Чорноморського регіону

18:22 У Львові розпочали ексгумацію останків вояків Війська Польського

18:20 Демобілізація під час контракту: чи доведеться служити далі

18:17 Які гальмівні колодки обрати для авто: поради водіям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:17 На Харківщину йдуть короткочасні дощі: погода на завтра

18:10 Де бюджетно відпочити у вересні: 2 курорти для пізньої відпустки

Ексклюзив

18:09 Свириденко прокоментувала чутки про призначення її главою Нафтогазу

Text

18:08 На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

18:00 Пошкоджена пломба: коли споживачу загрожує великий штраф

Ексклюзив

18:39 Двомовний та з QR-кодами: що відомо про зміст Глобального словника стійкості

18:28 Стосується всієї Європи: Буданов про захист Чорноморського регіону

18:22 У Львові розпочали ексгумацію останків вояків Війська Польського

18:20 Демобілізація під час контракту: чи доведеться служити далі

18:17 Які гальмівні колодки обрати для авто: поради водіям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:17 На Харківщину йдуть короткочасні дощі: погода на завтра

18:10 Де бюджетно відпочити у вересні: 2 курорти для пізньої відпустки

Ексклюзив

18:09 Свириденко прокоментувала чутки про призначення її главою Нафтогазу

18:00 Пошкоджена пломба: коли споживачу загрожує великий штраф

17:41 Київстар змінює правила роумінгу: кому заблокують інтернет

08:16 День незалежності України: що цей день означає для одеситів

06:33 Незалежність для мене — це свобода: одесит Олег Філімонов

23 серпня
Ексклюзив

06:25 Україна має провести вибори Президента та у ВР, — Кулеба

21 серпня

06:33 Збираємо дитину до школи: актуальні ціни на одеському "7 км"

20 серпня

06:33 Укриття в центрі Одеси: перевірка доступності та комфорту

18 серпня

06:33 Тариф на воду в Одесі зріс майже вдвічі: реакція містян

15 серпня

06:33 Серпневі ціни на Новому ринку в Одесі: фрукти й овочі подешевшали

13 серпня

06:33 Як заощадити на відпочинку в Одесі: ціни та поради

06:10 Заморозка фронту та закінчення війни — інтервʼю з командиром РДК

11 серпня

22:33 Доступність укриттів в Одесі: де ховаються містяни під час атак

Text

18:08 На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

24 серпня
Text

18:14 Україна готова до миру, але не до капітуляції: ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Україна отримає технології для виробництва ракет від Британії: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

25 серпня 2026 р. 13:16
Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2026 р. 08:00
Україна готова до миру, але не до капітуляції: ефір Вечір.LIVE

Україна готова до миру, але не до капітуляції: ефір Вечір.LIVE

24 серпня 2026 р. 18:14
Україна отримає технології для виробництва ракет від Британії: ефір День.LIVE

Україна отримає технології для виробництва ракет від Британії: ефір День.LIVE

24 серпня 2026 р. 13:26
Україна відзначає День Незалежності та коли закінчиться війна: ефір Ранок.LIVE

Україна відзначає День Незалежності та коли закінчиться війна: ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2026 р. 08:00
Росіяни двічі вдарили дронами по величезному ТЦ Кривого Рогу: ефір Вечір.LIVE

Росіяни двічі вдарили дронами по величезному ТЦ Кривого Рогу: ефір Вечір.LIVE

21 серпня 2026 р. 18:05
Сили оборони України вдарили по РФ і завдали втрат: ефір День.LIVE

Сили оборони України вдарили по РФ і завдали втрат: ефір День.LIVE

21 серпня 2026 р. 13:00
В Україні хочуть докорінно змінити мобілізацію: ефір Ранок.LIVE

В Україні хочуть докорінно змінити мобілізацію: ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації