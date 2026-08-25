На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

Україна отримала ракети AIM та додаткові ракети для систем ППО Patriot. Також підтверджено передачу кількох комплексів Crotale та боєприпасів до них. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 25 серпня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Володимир Крейденко — народний депутат України від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури;

Олексій Якубін — кандидат політичних наук.

Новини.LIVE інформували, що Україна отримала від Великої Британії підтвердження дозволу на виробництво далекобійних ракет SCALP. Водночас Київ готує графік роботи щодо ракет FREYJA та розраховує на фінансування Норвегії для відповідного проєкту. Також Зеленський повідомив про нову військову допомогу, зокрема системи ППО Crotale, ракети AIM і додаткові ракети Patriot.

Новини.LIVE також писали, що Україна отримала додаткові ракети для систем ППО Patriot та ракети AIM. Також підтверджено передачу кількох комплексів Crotale і ракет до них. Точну кількість боєприпасів Володимир Зеленський не назвав.