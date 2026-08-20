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Жорстокі наслідки масованої атаки Росії на Україну: ефір Вечір.LIVE

Жорстокі наслідки масованої атаки Росії на Україну: ефір Вечір.LIVE

20 серпня 2026 р. 18:13

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18:13 Жорстокі наслідки масованої атаки Росії на Україну: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Росія здійснила масовану атаку на Київ: ефір Ранок.LIVE

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19:47 Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

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18:48 Україна повернула 103 військових з полону РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:14 Рада голосуватиме щодо посади для Євгена Хмари: ефір День.LIVE

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08:00 Михайло Федоров висловився про вибори в Україні: ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2026
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20:52 Переговори, вибори та підтримка України: інтерв’ю з Дмитром Кулебою

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18:17 Зеленський подав до ВР Хмару на міністра оборони: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Росія вдарила по Харківщині та вбила 10 людей: ефір День.LIVE

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18:13 Жорстокі наслідки масованої атаки Росії на Україну: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Київ оговтується після обстрілу з боку РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Росія здійснила масовану атаку на Київ: ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2026
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19:47 Чому росте кількість ДТП та що з водою у столиці: ефір Київський час

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18:48 Україна повернула 103 військових з полону РФ: ефір Вечір.LIVE

У четвер, 20 серпня, російські війська здійснили масовану атаку по цивільній інфраструктурі України, внаслідок якої є загиблі та значні руйнування. За словами президента України Володимира Зеленського, у Києві та Київській області внаслідок удару загинули щонайменше 15 людей.

Під час атаки РФ застосувала ракети різних типів, зокрема балістичні, а також запустила 168 ударних безпілотників. Українські захисники знищили всі "Калібри", а загальний показник збиття крилатих ракет становив 93%. Значну частину дронів також вдалося перехопити, повідомив Зеленський.

Дивіться про це в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості:  

  • Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик 
  • Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації 
  • Олексій Гончаренко, народний депутат України, "Європейська Солідарність" 
  • Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту DeepState 
  • Сергій Козир, народний депутат "Слуга Народу ", співзасновник ГО "ВПО України" 
  • Сергій Гайдай, політтехнолог 

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська ретельно готували атаку, поєднавши ударні безпілотники, крилаті ракети та різні види балістичного озброєння. За його словами, таке комбіноване застосування зброї мало завдати максимальної шкоди. Глава держави висловив співчуття родинам загиблих і подякував усім службам, які від перших хвилин після удару допомагають постраждалим та проводять рятувальні роботи.

Новини.LIVE інформували, що російські війська протягом тижня здійснювали масовані атаки по українських містах і громадах, застосовуючи ударні дрони, авіабомби та ракети. За словами президента Володимира Зеленського, під російськими ударами побували 13 областей, а загалом по Україні запустили понад 1550 безпілотників, майже 1560 керованих авіабомб і 62 ракети.

 

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