Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардеп Богдан Кицак, військовий адвокат Роман Лихачов, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, нардеп Володимир Крейденко, політолог Ігор Чаленко та нардеп Михайло Цимбалюк.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що до Верховної Ради надійшло подання про призначення двох міністрів — Андрія Сибігу на посаду главу МЗС та Євгена Хмару на главу Міноборони. Голосування за обох міністрів призначено на завтра.

Як писали Новини.LIVE, 18 серпня Верховна Рада відновила пленарну роботу після тривалої перерви. Востаннє депутати збиралися в сесійній залі 16 липня, коли затвердили нового прем’єр-міністра та склад Кабміну.

Раніше ми розповідали, що відомо про Євгена Хмару, якого хочуть призначити новим міністром оборони. Йдеться про генерал-майора СБУ.