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Головна arrow Відео arrow Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа" arrow
Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

02 жовтня 2026 р. 21:00

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21:00 Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

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13:14 Атака на мости паралізувала рух у Києві: День.LIVE

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08:00 Україна вперше запустила балістичну ракету FP-7: ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2026
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17:37 Зеленський доручив посилити захист Києва: ефір Вечір.LIVE

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13:19 РФ атакує школи, мости та метро у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Україна відзначає День захисників і захисниць: ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2026
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19:21 Чи буде в столиці світло та інтернет взимку після ударів РФ: Київський час

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18:20 Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

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13:35 Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

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21:00 Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

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18:34 Параліч столиці та нова ескалація — прагнення Кремля: ефір Вечір.LIVE

Text

13:14 Атака на мости паралізувала рух у Києві: День.LIVE

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08:00 Україна вперше запустила балістичну ракету FP-7: ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2026
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17:37 Зеленський доручив посилити захист Києва: ефір Вечір.LIVE

Журналістка Марія Гураль у новому випуску проєкту журналістських розслідувань "Наша Справа" розповість, наскільки доступними та придатними для використання є укриття цивільного захисту в Україні. У центрі уваги — дані з 19 областей, результати перевірок в Одесі, Харкові та Львові, а також повторне обстеження київських укриттів разом із представниками Офісу Омбудсмана.

Журналістка перевірить, чи відповідає заявлена місткість укриттів реальній, чи можна потрапити до них під час повітряної тривоги та що змінюється після офіційних перевірок і наданих рекомендацій.

Дивіться про це в прямому ефірі "Наша Справа".

Ми писали, що у столиці розраховують розпочати встановлення мобільних укриттів у 2027 році. За словами депутатки Київради Людмили Ковалевської, цього року райони вже не встигнуть реалізувати проєкт, тож після завершення бюджетного процесу мають визначити локації та передбачити необхідне фінансування.

Новини.LIVE інформували, що на Київщині триває будівництво десятків укриттів у різних районах області. Очільник КОВА Тимур Ткаченко наголосив на необхідності пришвидшити роботи та заявив, що планує особисто перевірити проблемні об’єкти й окремо розглянути ситуацію щодо кожного з них.

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20:22 Гроші на депозиті заберуть за борги: нові правила з 23 жовтня

20:22 Пенсія по інвалідності II групи: від чого залежить сума виплат у жовтні

20:21 До -3°С вночі: прогноз погоди в Україні на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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