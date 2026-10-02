Жахливий стан і 93% порушень: ревізія укриттів у "Наша Справа"

Журналістка Марія Гураль у новому випуску проєкту журналістських розслідувань "Наша Справа" розповість, наскільки доступними та придатними для використання є укриття цивільного захисту в Україні. У центрі уваги — дані з 19 областей, результати перевірок в Одесі, Харкові та Львові, а також повторне обстеження київських укриттів разом із представниками Офісу Омбудсмана.

Журналістка перевірить, чи відповідає заявлена місткість укриттів реальній, чи можна потрапити до них під час повітряної тривоги та що змінюється після офіційних перевірок і наданих рекомендацій.

Дивіться про це в прямому ефірі "Наша Справа".

Ми писали, що у столиці розраховують розпочати встановлення мобільних укриттів у 2027 році. За словами депутатки Київради Людмили Ковалевської, цього року райони вже не встигнуть реалізувати проєкт, тож після завершення бюджетного процесу мають визначити локації та передбачити необхідне фінансування.

Новини.LIVE інформували, що на Київщині триває будівництво десятків укриттів у різних районах області. Очільник КОВА Тимур Ткаченко наголосив на необхідності пришвидшити роботи та заявив, що планує особисто перевірити проблемні об’єкти й окремо розглянути ситуацію щодо кожного з них.