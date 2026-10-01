Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Цього дня вшановують мужність, відвагу та самовідданість українських воїнів, які боронять нашу державу. Дякуємо всім захисникам і захисницям за їхню службу та внесок у боротьбу за майбутнє України.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 1 жовтня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Євген "Дісней" Жуков, заступник командира відділення комунікацій 3 ОШБр;
- Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;
- Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
- Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації ;
- Арсеній Пушкаренко, народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
- Дмитро Шмулянський, редактор порталу "Мілітарний";
- Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків;
- Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;
- Павло Петров, речник ДСНС м. Київ.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь в операції "Вівальді", та обговорив із ними подальші плани. За його словами, за три сезони Сили оборони зірвали плани росіян прорвати тил Словʼянсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.
Також Новини.LIVE писали, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна вже використовує в бойових умовах перехоплювачі російських реактивних дронів. Наразі триває робота над масштабуванням виробництва та вдосконаленням технології. Очікується, що до найскладнішого періоду цієї зими її вдасться масштабувати.