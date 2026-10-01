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Україна відзначає День захисників і захисниць: ефір Ранок.LIVE

Україна відзначає День захисників і захисниць: ефір Ранок.LIVE

01 жовтня 2026 р. 08:00

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18:20 Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

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13:35 Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

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08:00 Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2026
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17:53 Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

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13:20 Росія пошкодила депо та датацентри у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Росія збільшує мобілізацію та вербування іноземців: ефір Ранок.LIVE

28 вересня 2026
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18:23 РФ атакувала Київ, Зеленський обіцяє відповідь: ефір Вечір.LIVE

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13:18 Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна відзначає День захисників і захисниць: ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2026
Text

19:21 Чи буде в столиці світло та інтернет взимку після ударів РФ: Київський час

Text

18:20 Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

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08:00 Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Цього дня вшановують мужність, відвагу та самовідданість українських воїнів, які боронять нашу державу. Дякуємо всім захисникам і захисницям за їхню службу та внесок у боротьбу за майбутнє України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 1 жовтня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

 

  • Євген "Дісней" Жуков, заступник командира відділення комунікацій 3 ОШБр;
  • Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
  • Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації ;
  • Арсеній Пушкаренко, народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
  • Дмитро Шмулянський, редактор порталу "Мілітарний";
  • Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків;
  • Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;
  • Павло Петров, речник ДСНС м. Київ.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь в операції "Вівальді", та обговорив із ними подальші плани. За його словами, за три сезони Сили оборони зірвали плани росіян прорвати тил Словʼянсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.

Також Новини.LIVE писали, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна вже використовує в бойових умовах перехоплювачі російських реактивних дронів. Наразі триває робота над масштабуванням виробництва та вдосконаленням технології. Очікується, що до найскладнішого періоду цієї зими її вдасться масштабувати.

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Ексклюзив

08:59 Третій армійський корпус на 30% зменшив присутність людей на нулі

08:50 Субсидія на зиму: кому і з якого місяця призначать допомогу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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