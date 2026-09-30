Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

30 вересня 2026 р. 18:20

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:20 Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

Text

08:00 Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2026
Text

17:53 Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Росія пошкодила депо та датацентри у Києві: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія збільшує мобілізацію та вербування іноземців: ефір Ранок.LIVE

28 вересня 2026
Text

18:23 РФ атакувала Київ, Зеленський обіцяє відповідь: ефір Вечір.LIVE

Text

13:18 Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія масовано вдарила по Києву: ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2026
Text

17:55 США пропонують тристоронню зустріч в ОАЕ: ефір Вечір.LIVE

Text

18:20 Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

Text

08:00 Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2026
Text

17:53 Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Росія пошкодила депо та датацентри у Києві: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий і міністр оборони України Євгеній Хмара 30 вересня, напередодні Дня захисників і захисниць, відвідали пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго на Лиманському напрямку. 

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 30 вересня.

Гості ефіру:

  • Олексій Гончаренко — народний депутат України,  "Європейська Солідарність";
  • Андрій Добрянський — експерт з "Центру Відносини США-Україна";
  • Шимон Бріман — історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна 
  • Олександр Ковтунов — голова Дарницької РДА у місті Києві;
  • Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008);
  • Володимир Мартиненко —радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021рр, адвокат, доктор філософії у галузі Право;
  • Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  • Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради, "Батьківщина", (Перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності);
  • Олександр Ольшанський — Президент холдингу Internet Invest Group.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський відвідав бійців 66-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку та обговорив із військовими результати операції "Вівальді". У межах операції українські військові вже повернули понад 125 км² території.

Також Новини.LIVE писав, що Україна затвердила далекобійні операції на жовтень. Під час зустрічі з військовими, Міністерством оборони та відповідальними за виробництво зброї також визначили напрямки постачання необхідного обладнання для українських F-16 до кінця 2026 року.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

18:34 Жорін порівняв статки чиновників та оклади бійців

18:33 Сильні пориви вітру: прогноз погоди на Харківщині завтра

18:25 Ціни здивують: скільки коштує оренда житла у Києві та Варшаві у 2026 році

Text

18:20 Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

18:20 Медкомісія після контракту: чи скасовує ВЛК право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:19 Жорін: генерали РФ кидають піхоту з полігонів на зупинку операції "Вівальді"

18:14 Пєсков назвав недоречною ідею США послабити санкції проти РФ

18:00 Небо України можуть відкрити під час війни: за яких умов відновлять польоти

17:44 У Києві запровадили екстрені відключення світла

17:44 Україна ініціювала терміновий розгляд катастрофи в Олешках в ОБСЄ

Ексклюзив

18:34 Жорін порівняв статки чиновників та оклади бійців

18:33 Сильні пориви вітру: прогноз погоди на Харківщині завтра

18:25 Ціни здивують: скільки коштує оренда житла у Києві та Варшаві у 2026 році

18:20 Медкомісія після контракту: чи скасовує ВЛК право на відстрочку

Ексклюзив

18:19 Жорін: генерали РФ кидають піхоту з полігонів на зупинку операції "Вівальді"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:14 Пєсков назвав недоречною ідею США послабити санкції проти РФ

18:00 Небо України можуть відкрити під час війни: за яких умов відновлять польоти

17:44 У Києві запровадили екстрені відключення світла

17:44 Україна ініціювала терміновий розгляд катастрофи в Олешках в ОБСЄ

17:40 Заморозки до -3 °С: прогноз погоди на Київщині на завтра

22:33 Удари по дата-центрах та провайдерах: чи зможуть одесити без інтернету

25 вересня

22:33 Доля Одеського морвокзалу: що має бути на його місці

06:33 Екологічні наслідки війни для Чорного моря та Одеського узбережжя

24 вересня

06:33 Нові переговори Трампа і Зеленського: що очікують одесити

23 вересня

22:33 Продукти в одеських магазинах: що відбувається з цінами

21 вересня

22:33 Оксамитовий сезон в Одесі: скільки коштує відпочинок удвох

18 вересня

22:33 Наближення зими та обстріли: чи планують одесити виїжджати з міста

17 вересня

18:46 Вони рятують життя одеситів: як змінилася робота ДСНС під час війни

Репортаж

06:33 М’ясо пішло вгору, риба тримається: ціни на одеському Привозі

12 вересня

06:33 Одесити про порожні полиці: чи настав час запасатися продуктами

Text

18:20 Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

Text

08:00 Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

29 вересня
Text

17:53 Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Росія пошкодила депо та датацентри у Києві: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

30 вересня 2026 р. 13:35
Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2026 р. 08:00
Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

29 вересня 2026 р. 17:53
Росія пошкодила депо та датацентри у Києві: ефір День.LIVE

Росія пошкодила депо та датацентри у Києві: ефір День.LIVE

29 вересня 2026 р. 13:20
Росія збільшує мобілізацію та вербування іноземців: ефір Ранок.LIVE

Росія збільшує мобілізацію та вербування іноземців: ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2026 р. 08:00
РФ атакувала Київ, Зеленський обіцяє відповідь: ефір Вечір.LIVE

РФ атакувала Київ, Зеленський обіцяє відповідь: ефір Вечір.LIVE

28 вересня 2026 р. 18:23
Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ: ефір День.LIVE

Зеленський розповів про наслідки масованої атаки РФ: ефір День.LIVE

28 вересня 2026 р. 13:18
Росія масовано вдарила по Києву: ефір Ранок.LIVE

Росія масовано вдарила по Києву: ефір Ранок.LIVE

28 вересня 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації