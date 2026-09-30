Президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий і міністр оборони України Євгеній Хмара 30 вересня, напередодні Дня захисників і захисниць, відвідали пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго на Лиманському напрямку.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 30 вересня.

Гості ефіру:

Олексій Гончаренко — народний депутат України, "Європейська Солідарність";

Андрій Добрянський — експерт з "Центру Відносини США-Україна";

Шимон Бріман — історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна

Олександр Ковтунов — голова Дарницької РДА у місті Києві;

Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008);

Володимир Мартиненко —радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021рр, адвокат, доктор філософії у галузі Право;

Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";

Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради, "Батьківщина", (Перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності);

Олександр Ольшанський — Президент холдингу Internet Invest Group.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський відвідав бійців 66-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку та обговорив із військовими результати операції "Вівальді". У межах операції українські військові вже повернули понад 125 км² території.

Також Новини.LIVE писав, що Україна затвердила далекобійні операції на жовтень. Під час зустрічі з військовими, Міністерством оборони та відповідальними за виробництво зброї також визначили напрямки постачання необхідного обладнання для українських F-16 до кінця 2026 року.