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Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

29 вересня 2026 р. 17:53

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17:53 Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

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17:53 Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

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13:20 Росія пошкодила депо та датацентри у Києві: ефір День.LIVE

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Гостями ефіру Вечір.LIVE стали президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан, паливний експерт Дмитро Льоушкін, нардеп Сергій Євтушок, футуролог Віталій Кулик, історик Анатолій Хромов, нардеп Володимир Крейденко, політолог Ігор Чаленко, нардеп Сергій Соболєв, редактор порталу "Мілітарний" Дмитро Шмулянський та голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Україна випробовує власні перехоплювачі реактивних дронів, а частина бойових груп уже користується ними.

"Нові українські перехоплювачі вже проходять активні випробування, а частина бойових груп використовує їх на практиці", — повідомив секретар РНБО Ігор Клименко.

Разом із виробниками, за його словами, працюють над підвищенням ефективності перехоплювачів і переходом до масового виробництва.

Під час останньої Ставки Верховного Головнокомандувача докладно опрацювали питання розробки, випробувань, виробництва і постачання українських засобів проти швидкісних повітряних загроз. Також визначили перші кроки для масштабування.

Як писали Новини.LIVE, прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив про успішні випробування перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними безпілотниками типу Shahed. Нині основна увага зосереджена на збільшенні обсягів виробництва цих засобів.

 А нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Учасники зустрічі розглянули підсумки випробувань засобів для перехоплення російських реактивних "шахедів", актуальні потреби української оборони, розвиток виробництва реактивних двигунів та інші питання.

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17:21 Зеленський: РФ вдарила по школі у центрі Сум, двоє загиблих

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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