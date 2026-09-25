Україна отримає новий пакет ракет для Patriot: ефір Ранок.LIVE

Україна домовилася про новий пакет ракет для систем Patriot. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками української громади у США. За його словами, Україна також збирає близько 100 ракет, отримуючи їх безпосередньо від лідерів держав.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 25 вересня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;

Василь Фурман — доктор економічних наук, член ради НБУ;

Павло Лакійчук — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ";

Владислав Первухін — сержант батальйону "Свобода" НГУ;

Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008-2011 роки);

Сергій Нагорняк — народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Олександр Скорик — депутат Харківської обласної ради;

Дмитро Іванов — голова ГО "ДОБРОБАТ";

Наталія Адаменко — президентка Etiquette School, експертка з етикету і дипломатичного протоколу;

Андрій Риженко — капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020 роки).

Новини.LIVE інформували, що Україна отримує ракети для систем Patriot невеликими партіями через їхній дефіцит. За словами Володимира Зеленського, поставки по кілька ракет доводиться узгоджувати безпосередньо між лідерами держав. Водночас Україна працює над можливістю виробляти Patriot за американськими ліцензіями, але цей процес потребує часу.

Новини.LIVE також писали, що Україна звернулася до США щодо зимового пакета ракет для систем Patriot. Володимир Зеленський також заявив про запит на американські ліцензії для виробництва цих боєприпасів в Україні. Водночас Київ планує домовлятися про постачання ракет з іншими державами.