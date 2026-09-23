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Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

23 вересня 2026 р. 13:27

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13:27 Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп сподіваються на швидке завершення війни: ефір Ранок.LIVE

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20:00 Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

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17:26 Зеленський і Трамп проведуть переговори у Нью-Йорку: ефір Вечір.LIVE

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13:01 Зеленський і Трамп готуються до переговорів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп у Нью-Йорку, Україна готова зупинити бойові дії: ефір Ранок.LIVE

21 вересня 2026
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18:09 Трамп заявив про колапс виробництва дизеля в РФ: ефір Вечір.LIVE

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17:18 Шуляк: на житлову політику у 2027 році заклали 85 млрд грн

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13:44 Зустріч Зеленського та Трампа вже завтра: ефір День.LIVE

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13:27 Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський і Трамп сподіваються на швидке завершення війни: ефір Ранок.LIVE

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07:35 Російський FPV-дрон атакував авто з журналісткою Новини.LIVE

22 вересня 2026
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20:00 Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

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17:26 Зеленський і Трамп проведуть переговори у Нью-Йорку: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, начальник штабу 1030 ЗРАП "Аквіла" Євген Свиридов, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, заступник директора Фонду "Повернись живим" Олег Карпенко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус та політолог Сергій Таран.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Київ знову опинився під атакою російських безпілотників. Зокрема, о 11:15 у Солом’янському районі БпЛА пошкодив торговельний заклад. Згодом у цьому ж районі зафіксували влучання у девʼятиповерхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху. О 11:57 у столиці знову пролунали вибухи.

Напередодні ввечері російські дрони також атакували Київ. У Дніпровському районі безпілотник влучив у приватний будинок, пошкодив фасад і вибив вікна.

В Оболонському районі БпЛА влучив у нежитлову будівлю, спричинивши пожежу, яку вдалося ліквідувати без постраждалих.

Як писали Новини.LIVE, 23 вересня російські окупанти атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу є поранені та двоє загиблих. У столиці сталися пожежі. 

Крім того, сьогодні противник пошкодив один із автозаправних комплексів компанії UKRNAFTA. На щастя, люди не постраждали. На території автозаправного комплексу триває ліквідація наслідків атаки. 

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13:27 Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

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13:10 Партнери виділили 37 млн доларів на зберігання українського врожаю

13:06 Купюри старого зразка: чи дійсні банкноти номіналом 50 євро у 2026 році

13:05 У Рівному агент РФ заклав вибухівку у смітник: СБУ запобігла теракту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Грошова допомога від Карітас: де доступні гранти до 43 200 грн

12:44 ЗСУ уразили пункти управління російськими дронами на сході

12:28 Вітренко пропонує виділити 2 млрд грн із бюджету Києва на оборону

12:20 Суд за статтею 255 ККУ: чи можуть мобілізувати обвинуваченого

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13:27 Росія продовжує масовано атакувати Київ: ефір День.LIVE

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20:00 Зеленський і Трамп починають переговори: прямий ефір Новини.LIVE

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