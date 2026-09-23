Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Андрій Ковальов, начальник штабу 1030 ЗРАП "Аквіла" Євген Свиридов, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, заступник директора Фонду "Повернись живим" Олег Карпенко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус та політолог Сергій Таран.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Київ знову опинився під атакою російських безпілотників. Зокрема, о 11:15 у Солом’янському районі БпЛА пошкодив торговельний заклад. Згодом у цьому ж районі зафіксували влучання у девʼятиповерхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху. О 11:57 у столиці знову пролунали вибухи.

Напередодні ввечері російські дрони також атакували Київ. У Дніпровському районі безпілотник влучив у приватний будинок, пошкодив фасад і вибив вікна.

В Оболонському районі БпЛА влучив у нежитлову будівлю, спричинивши пожежу, яку вдалося ліквідувати без постраждалих.

Як писали Новини.LIVE, 23 вересня російські окупанти атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу є поранені та двоє загиблих. У столиці сталися пожежі.

Крім того, сьогодні противник пошкодив один із автозаправних комплексів компанії UKRNAFTA. На щастя, люди не постраждали. На території автозаправного комплексу триває ліквідація наслідків атаки.