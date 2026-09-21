Гостями ефіру Вечір.LIVE стали полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, нардеп Юрій Камельчук, прокурор Київської прокуратури у 2014-2025 роках Ярослав Захарченко, експерт з охорони водних ресурсів Марʼяна Гінзула, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, політолог Олесь Доній, в.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз, авіаексперт Костянтин Криволап та політолог Володимир Фесенко.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву лідера США Дональда Трампа про те, що Росія втратила контроль над виробництвом дизельного пального через війну проти України, і назвав це "ганьбою".

"На жаль, через війну з Україною Росія втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального. Значну частину її нафтопереробних заводів, що виробляють дизель, було уражено, і вони, принаймні тимчасово, виведені з ладу", - процитував Білий дім заяву Трампа.

Як писали Новини.LIVE, Трамп заявив, що РФ втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю через війну проти України. Крім того, він назвав втрати через бойові дії.

А 20 вересня Трамп провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Зокрема, глава Білого дому просив не атакувати російські НПЗ, оскільки це призводить до зростання цін на дизельне паливо.