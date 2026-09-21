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Трамп заявив про колапс виробництва дизеля в РФ: ефір Вечір.LIVE

Трамп заявив про колапс виробництва дизеля в РФ: ефір Вечір.LIVE

21 вересня 2026 р. 18:09

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18:42 Зеленський заявив про нові угоди на саміті у Карпатах: ефір Вечір.LIVE

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13:06 Туск заявив про критичні місяці для України: ефір День.LIVE

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18:00 НБУ вживає термінових заходів через зростання цін на бензин: ефір Вечір.LIVE

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13:09 США прийняли важливий закон для України: ефір День.LIVE

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08:00 Трамп готовий запровадити санкції Грема проти Росії: ефір Ранок.LIVE

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18:09 Трамп заявив про колапс виробництва дизеля в РФ: ефір Вечір.LIVE

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17:18 Шуляк: на житлову політику у 2027 році заклали 85 млрд грн

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13:44 Зустріч Зеленського та Трампа вже завтра: ефір День.LIVE

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18:42 Зеленський заявив про нові угоди на саміті у Карпатах: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, нардеп Юрій Камельчук, прокурор Київської прокуратури у 2014-2025 роках Ярослав Захарченко, експерт з охорони водних ресурсів Марʼяна Гінзула, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, політолог Олесь Доній, в.о. голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз, авіаексперт Костянтин Криволап та політолог Володимир Фесенко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву лідера США Дональда Трампа про те, що Росія втратила контроль над виробництвом дизельного пального через війну проти України, і назвав це "ганьбою".

"На жаль, через війну з Україною Росія втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального. Значну частину її нафтопереробних заводів, що виробляють дизель, було уражено, і вони, принаймні тимчасово, виведені з ладу", - процитував Білий дім заяву Трампа.

Як писали Новини.LIVE, Трамп заявив, що РФ втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю через війну проти України. Крім того, він назвав втрати через бойові дії.

А 20 вересня Трамп провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Зокрема, глава Білого дому просив не атакувати російські НПЗ, оскільки це призводить до зростання цін на дизельне паливо.

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