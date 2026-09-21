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ЗСУ завдали удару по Москві у день виборів: ефір Ранок.LIVE

ЗСУ завдали удару по Москві у день виборів: ефір Ранок.LIVE

21 вересня 2026 р. 08:00

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Український лідер Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони завдали ударів по об’єктах у Московському регіоні. Операцію провели СБУ спільно із Силами безпілотних систем, ССО, ГУР та СЗР. Цілями стали одне з ключових підприємств нафтової галузі Росії та логістичний об’єкт російських військ. Для ураження використали FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляницю", "Vendetta", "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень" та "Pelican".

Дивіться про це в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру:

  • Вадим Трюхан, політолог, юрист-міжнародник;
  • Василь Пехньо, військовий оглядач, журналіст;
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
  • Марія "Софт", пресофіцер структурного підрозділу Головного відділу безпілотних систем (ГВБпС) "Фенікс";
  • Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
  • Назарій Волянський, директор Агенції регіонального розвитку Київської області;
  • Руслан Рохов, політтехнолог;
  • Катерина Аніщенко, адвокат, голова військового комітету та військової юстиції Асоціації правників України;
  • Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА.

Новини.LIVE писали, що Президент України зазначив після удару по РФ, що "дуже відчутно" спрацювали українські далекобійні засоби. Він додав, що ураження одного із ключових НПЗ Росії— це "мільярди доларів, які підтримують воєнну машину".

Ми інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише за останній тиждень Росія застосувала проти України понад 2000 ударних безпілотників, близько 1700 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів. У зв’язку з масштабом атак глава держави закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ та запровадити нові санкції.

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