Дрони атакують Київ, удари по АЗС, ТРЦ: ефір Київський час

Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" говоритимуть про безпекову ситуацію у столиці: атаки "Шахедів" та "Гераней" по цивільній забудові, удари по АЗС, мобільні укриття й антидронові сітки. Експерти обговорять ризики для найбільших ТРЦ та те, як за нових умов працювати й виживати київському бізнесу.

Також під час ефіру розберуть ситуацію із залізницею та столичними вокзалами: постійні затримки, атаки на потяги та проблеми з виїздом із Києва й прибуттям до столиці. Чи стають ці виклики новою реальністю для Києва та як місту адаптуватися до них — говоритимуть у прямому ефірі.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

Безпекова ситуація у столиці: "Шахеди" та "Герані" серед цивільної забудови, удари по АЗС, мобільні укриття й антидронові сітки — чи стає це новою реальністю для Києва;

Найбільші ТРЦ столиці під загрозою: які ризики для торговельних центрів та як за таких умов виживати київському бізнесу;

Залізниця та вокзали: постійні затримки, атаки на потяги та проблеми з виїздом зі столиці й прибуттям до Києва;

Як пасажирам діставатися Києва та виїжджати зі столиці в умовах перебоїв у роботі залізниці.

Новини.LIVE писали, що станом на 14 вересня жоден із київських автовокзалів та автостанцій не має облікованого об'єкта фонду захисних споруд. Йдеться, зокрема, про Центральний автовокзал і автостанції "Дарниця", "Південна", "Дачна", "Полісся" та "Поділ". Водночас рух транспорту під час повітряної тривоги може перериватися, а пасажирам радять заздалегідь знати, де розташоване найближче укриття, та прямувати туди після оголошення тривоги.

Ми інформували, що АЗС на Київщині отримають додатковий інструмент для реагування на повітряні загрози — доступ до спеціальної цифрової системи повітряної обізнаності, яку використовують Сили оборони України. Раніше працівники автозаправок переважно орієнтувалися на загальний сигнал повітряної тривоги, тоді як тепер зможуть отримувати більше інформації про конкретну ситуацію та завчасно реагувати на потенційну небезпеку.