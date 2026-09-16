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Маккол заявив, що Трамп підпише санкції проти РФ: ефір День.LIVE

Маккол заявив, що Трамп підпише санкції проти РФ: ефір День.LIVE

16 вересня 2026 р. 13:25

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13:25 Маккол заявив, що Трамп підпише санкції проти РФ: ефір День.LIVE

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14 вересня 2026
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18:56 Україна випробовує перехоплювачі передового покоління: ефір Вечір.LIVE

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17:27 НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

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13:13 Зеленський відреагував на підозру генпрокуратури до очільників НАБУ та САП: ефір День.LIVE

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08:00 Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

11 вересня 2026
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18:05 ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Маккол заявив, що Трамп підпише санкції проти РФ: ефір День.LIVE

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08:00 ЗСУ мають нові успіхи в Донецькій області: ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2026
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18:15 Зеленський зібрав Ставку щодо захисту залізниці та АЗС: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Зеленський може зустрітися з Трампом вже наступного тижня: ефір День.LIVE

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08:00 Енергетичне перемирʼя між Україною та Росією: ефір Ранок.LIVE

Конгресмен Майкл Маккол заявив, що президент США Дональд Трамп пообіцяв підписати закон про санкції проти Росії. За його словами, документ передадуть главі держави на підпис після остаточного схвалення Палатою представників.

Про це та інші актуальні події говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE 16 вересня

Гості ефіру:

  • Микола Томенко, політичний та громадський діяч;
  • Іван Ступак, військовий експерт, ексспівробітник СБУ;
  • Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";
  • Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків;
  • Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики;
  • Тетяна Козаченко, адвокат, член Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ у 2018–2020 роках.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що Палата представників США готується до фінального голосування за санкційний закон проти Росії. За його словами, Дональд Трамп пообіцяв підписати документ після його схвалення.

Як повідомляли Новини.LIVE, конгресмен-республіканець Дон Бейкон розкритикував позицію Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Він заявив, що США мають підтримувати Київ.

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Ексклюзив

13:18 Абітурієнти подали понад 1,2 мільйона заяв до українських вишів

13:06 Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум з 1 січня: що буде з податками

13:05 ЄС посилить ППО та енергетику України перед зимою: фон дер Ляєн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:57 ISW: операція "Вівальді" зірвала плани РФ щодо оточення на Донеччині

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