Конгресмен Майкл Маккол заявив, що президент США Дональд Трамп пообіцяв підписати закон про санкції проти Росії. За його словами, документ передадуть главі держави на підпис після остаточного схвалення Палатою представників.

Про це та інші актуальні події говоритимуть у прямому ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE 16 вересня

Гості ефіру:

Микола Томенко, політичний та громадський діяч;

Іван Ступак, військовий експерт, ексспівробітник СБУ;

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків;

Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики;

Тетяна Козаченко, адвокат, член Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ у 2018–2020 роках.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що Палата представників США готується до фінального голосування за санкційний закон проти Росії. За його словами, Дональд Трамп пообіцяв підписати документ після його схвалення.

Як повідомляли Новини.LIVE, конгресмен-республіканець Дон Бейкон розкритикував позицію Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Він заявив, що США мають підтримувати Київ.