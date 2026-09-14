Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко сьогодні о 17:00 проведуть брифінг для представників медіа. Захід відбудеться на тлі повідомлень про те, що генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав підозру керівнику НАБУ.

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Ми інформували, що генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про свою відставку після того, як підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Він стверджує, що керівника НАБУ підозрюють у підробленні документів з метою отримання хабаря в особливо великому розмірі. Також Кравченко повідомив про підозру близькій особі очільника САП Олександра Клименка та закликав обох керівників антикорупційних органів залишити свої посади.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше підтримати звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Це сталося після його резонансної заяви про відставку та повідомлення про підозри представникам антикорупційних органів. У НАБУ та САП заявили, що розцінюють звинувачення генпрокурора як продовження системного тиску на незалежні антикорупційні структури.