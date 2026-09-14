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НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

14 вересня 2026 р. 17:27

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17:27 НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

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13:13 Зеленський відреагував на підозру генпрокуратури до очільників НАБУ та САП: ефір День.LIVE

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08:00 Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

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18:05 ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:00 РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

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20:00Нова криза, АЗС Києва під прицілом РФ: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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17:53 Уряд скорочує витрати через брак коштів: ефір Вечір.LIVE

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13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

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08:00 Трамп стверджує, що Путін готовий укласти мир: ефір Ранок.LIVE

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17:27 НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

Text

13:13 Зеленський відреагував на підозру генпрокуратури до очільників НАБУ та САП: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна попередила США про загрозу для НАТО з боку РФ: ефір Ранок.LIVE

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Text

18:05 ЗСУ уразили низку нафтових об’єктів РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:00 РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко сьогодні о 17:00 проведуть брифінг для представників медіа. Захід відбудеться на тлі повідомлень про те, що генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав підозру керівнику НАБУ.

Дивіться про це в прямому ефірі Новини.LIVE.

Ми інформували, що генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про свою відставку після того, як підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Він стверджує, що керівника НАБУ підозрюють у підробленні документів з метою отримання хабаря в особливо великому розмірі. Також Кравченко повідомив про підозру близькій особі очільника САП Олександра Клименка та закликав обох керівників антикорупційних органів залишити свої посади.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше підтримати звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Це сталося після його резонансної заяви про відставку та повідомлення про підозри представникам антикорупційних органів. У НАБУ та САП заявили, що розцінюють звинувачення генпрокурора як продовження системного тиску на незалежні антикорупційні структури.

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17:24 Директор НАБУ Кривонос заявив, що підозру йому ніхто не вручав

17:14 Зеленський відсторонив Кравченка від посади генпрокурора

17:12 Пенсіонери можуть забрати пенсію наперед: хто має право на аванс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:27 НАБУ та САП проводять терміновий брифінг: прямий ефір

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