У четвер, 10 вересня, під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Калгарі прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив, що країна постачатиме Україні третину всіх своїх вироблених бойових дронів. Також сторони домовилися про закупівлю вкрай необхідних ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони через механізм JUMPSTART на суму 350 мільйонів канадських доларів. Окрім військових постачань, лідери уклали Декларацію про 100-річне партнерство, яка закріплює всеосяжний стратегічний союз і довгострокову співпрацю між Україною та Канадою на десятиліття вперед.

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 11 вересня

Запрошені гості ефіру:

Вадим Трюхан, політолог, юрист-міжнародник

Павло Дяченко, начальник відділу комунікації поліції Донецької області

Євген Оропай "Скіф", капітан, начальник служби застосування відділення безпілотних систем секції планування застосування штабу, бригади "Рубіж"

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради

Ольга Алтуніна, Представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти Украіни

Михайло Цимбалюк, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів"

Максим Ткаченко народний депутат "Слуга Народу", голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО України"

Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України

Віктор Савінок, політолог-міжнародник (головний аналітик Західного Інституту в Познані)

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський вперше прокоментував небезпечний інцидент із дроном, поміченим біля його літака під час перельоту з Молдови до Норвегії. Президент зазначив, що окремі поодинокі безпілотники не становлять для нього головного виклику, бо значно серйознішою проблемою залишаються масовані удари російських реактивних БпЛА по українських містах. За словами глави держави, Україна здатна ефективно збивати реактивні "Шахеди", однак потребує додаткової допомоги союзників. Зараз понад 60 компаній паралельно працюють над інженерними рішеннями для їхнього перехоплення.

Паралельно уряд Канади виділив Україні масштабний пакет енергетичної та оборонної підтримки. Прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про надання понад 430 мільйонів доларів кредитних гарантій на імпорт природного газу, новий оборонний транш для зміцнення ППО, а також значний фінансовий внесок у фонд енергетичної стійкості. Ці ресурси спрямують на ремонт пошкоджених обстрілами мереж, розширення потужностей для накопичення енергії та резервне живлення лікарень.