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Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

09 вересня 2026 р. 19:00

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19:00 Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

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18:00 ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

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13:00США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

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08:00 Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2026
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18:27 ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Києві лунають безперервні вибухи через атаку РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна пережила черговий масований удар РФ: ефір Ранок.LIVE

7 вересня 2026
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18:25 В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

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15:40 Шахедний терор та приїзд спецпредставників США, — Остаповець_LIVE

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13:00 Трамп планує зателефонувати Зеленському та Путіну: ефір День.LIVE

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19:00 Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

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18:00 ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

8 вересня 2026
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18:27 ЄС погодив 3,2 млрд євро на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" говоритимуть про масовані атаки на столицю, нестачу ППО, нову систему тривог і зміни комендантської години в Києві. Експерти та політики розберуть транспортний колапс між лівим і правим берегами, рішення Київради, перерозподіл міського бюджету та корупційні скандали. Також під час дискусії з’ясують, чи готовий Київ до зими, що буде з відновленням пошкоджених будинків, опалювальним сезоном і планом стійкості столиці.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:

  • Володимир Крейденко — народний депутат України від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури;
  • Дінара Габібулаєва — депутатка Київської міської ради від фракції "Європейська Солідарність", перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків;
  • Тарас Козак — депутат Київської міської ради від фракції "Голос", заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
  • Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора міста Києва у 2004-2008 роках;
  • Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;
  • Сергій Нагорняк — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

  • Масовані атаки на Київ, брак ППО, введення жовтих і червоних тривог, зміни комендантської години;
  • Транспортний колапс, чому люди не можуть дістатися з лівого берега на правий і навпаки;
  • Порядок денний Київради, де допомога киянам, чому і куди перерозподіляють міський бюджет;
  • Корупційні скандали навколо "Спецжитлофонду";
  • План стійкості столиці, чи готовий Київ до зими;
  • Зростання тарифів на воду та здорожчання транспорту.

Раніше Новини.LIVE інформували, що росіяни у середу, 9 вересня, атакували Дніпровський район Києва, поціливши безпілотником у девʼятиповерховий житловий будинок. Внаслідок цього обстрілу та пожежі загинула жінка, а екстрені служби оперативно ліквідовували руйнування будинку.

Також ми писали, що керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко оголосив про запуск масштабної реформи реагування на надзвичайні ситуації на рівні всієї Київської області. У регіоні повторять успішний столичний досвід синхронізації дій влади та рятувальників із цивільним сектором для максимально швидкої ліквідації наслідків ворожих прильотів.

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20:00 Бездіяльність командирів: куди скаржитися на нерозгляд рапорту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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