Масовані атаки на Київ та нові сигнали тривоги: ефір Київський час

Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" говоритимуть про масовані атаки на столицю, нестачу ППО, нову систему тривог і зміни комендантської години в Києві. Експерти та політики розберуть транспортний колапс між лівим і правим берегами, рішення Київради, перерозподіл міського бюджету та корупційні скандали. Також під час дискусії з’ясують, чи готовий Київ до зими, що буде з відновленням пошкоджених будинків, опалювальним сезоном і планом стійкості столиці.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні обговорювати важливі теми будуть:

Володимир Крейденко — народний депутат України від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури;

Дінара Габібулаєва — депутатка Київської міської ради від фракції "Європейська Солідарність", перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків;

Тарас Козак — депутат Київської міської ради від фракції "Голос", заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора міста Києва у 2004-2008 роках;

Дмитро Беспалов — експерт з транспортного планування;

Сергій Нагорняк — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

Масовані атаки на Київ, брак ППО, введення жовтих і червоних тривог, зміни комендантської години;

Транспортний колапс, чому люди не можуть дістатися з лівого берега на правий і навпаки;

Порядок денний Київради, де допомога киянам, чому і куди перерозподіляють міський бюджет;

Корупційні скандали навколо "Спецжитлофонду";

План стійкості столиці, чи готовий Київ до зими;

Зростання тарифів на воду та здорожчання транспорту.

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Також ми писали, що керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко оголосив про запуск масштабної реформи реагування на надзвичайні ситуації на рівні всієї Київської області. У регіоні повторять успішний столичний досвід синхронізації дій влади та рятувальників із цивільним сектором для максимально швидкої ліквідації наслідків ворожих прильотів.