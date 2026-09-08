Нічна комбінована атака російських військ на Київ, 8 вересня, спричинила низку руйнувань у кількох районах міста. Через падіння уламків та влучання спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки, зайнялися складські приміщення, а також дісталося території навчального закладу. Екстрені служби наразі ліквідовують наслідки, детальніша інформація про масштаби шкоди та потерпілих уточнюється.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 8 вересня

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Оксана Юринець, професор кафедри Зовнішньоекономічної та митної діяльності; "Львівської політехніки", народна депутатка України VIII скликання;

Антон Векленко, керівник та співзасновник навчального центру Global Drone Academy;

Юрій Подорожній, політтехнолог;

Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради;

Наталія Птуха, синоптик Українського гідрометеорологічного центру;

Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у ніч проти 8 вересня російські війська атакували ракетами Київ та Одесу — в обох містах лунали гучні вибухи.

За інформацією рятувальників, у Києві внаслідок комбінованого удару балістикою та безпілотниками зафіксовано пожежі й руйнування щонайменше у п'яти районах: Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Дніпровському. На місцях прильотів і падіння уламків працюють підрозділи ДСНС.