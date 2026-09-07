Зеленський зробив заяву після переговорів із США: ефір Ранок.LIVE

У неділю, 6 вересня, у Києві відбулися переговори представників команд Дональда Трампа та Володимира Зеленського щодо завершення війни в Україні. Американська делегація після зустрічей у Москві обговорила з українською стороною подальші дипломатичні кроки. Зеленський наголосив на справедливому мирі та надійних гарантіях безпеки, а в команді Трампа заявили про готовність працювати над довгостроковим завершенням війни.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 7 вересня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Віктор Бобиренко — політолог, керівник експертної групи Бюро аналізу політики;

Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";

Олександр Бородін — речник Третього армійського корпусу;

Владислав Селезньов — військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ;

Юрій Юзич — історик, ветеран, майор ЗСУ у відставці;

Денис Клименко — аналітик із питань Близького Сходу та Північної Африки, автор Telegram-проєкту MENAlysis;

Степан Гавриш — перший заступник секретаря РНБО (2008–2011 роки);

Тетяна Козаченко — адвокатка, членкиня Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ (2018–2020 роки).

Новини.LIVE інформували, що 6 вересня Володимир Зеленський провів у Києві переговори зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорювали реальні варіанти завершення війни та напрацювання конкретних рішень для досягнення миру.

Новини.LIVE також писали, що згодом Зеленський заявив, що під час зустрічі з американськими та європейськими представниками в Києві сторони запропонували кілька нових ідей щодо подальших переговорів. Їх мають детально проаналізувати та визначити, чи можуть вони наблизити Україну до завершення війни. Найближчими тижнями Україна, США та європейські партнери можуть провести тристоронню зустріч для обговорення подальших домовленостей.