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Віткофф і Кушнер готуються до зустрічі в Києві: ефір Ранок.LIVE

Віткофф і Кушнер готуються до зустрічі в Києві: ефір Ранок.LIVE

04 вересня 2026 р. 08:00

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08:00 Віткофф і Кушнер готуються до зустрічі в Києві: ефір Ранок.LIVE

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18:22 Росія нарощує швидкісну зброю, Київ готує відповідь: ефір Вечір.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі в Києві зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За його словами, українська команда перебуває з американською стороною у постійному контакті та вже має попередні дати можливого візиту представників США. 

"Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати. Розраховуємо побачити представників Президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є: буде зустріч у них у Москві та в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо", — відзначив Зеленський.

Дивіться про це в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості:  

  • Володимир Пузирко, дипломат, юрист-міжнародник 
  • Михайло Жирохов, військовий оглядач 
  • Юрій Яндульський, заступник міського голови м. Дніпро 
  • Станіслав Краснов, військовослужбовець 81 окрема аером бригада 
  • Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук 
  • Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова 
  • Дмитро Льоушкін, паливний експерт, засновник групи компаній "Prime" 
  • Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting 
  • Костянтин Корсун, експерт з питань кібербезпеки 
  • Роман Лихачов, військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранів 

Новини.LIVE писали, що у вечірньому зверненні до українців глава держави повідомив, що українська сторона має підтвердження проведення зустрічей як у Москві, так і в Києві. Водночас президент підкреслив, що подальша активна участь Сполучених Штатів залишається важливою складовою дипломатичних зусиль.

Новини.LIVE також інформували, що Володимир Зеленський висловив вдячність міжнародним партнерам за допомогу з постачанням систем протиракетної оборони в межах програми PURL та відповідно до двосторонніх домовленостей. Він наголосив, що восени необхідно наростити темпи й обсяги передачі таких систем Україні.

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08:45 Українці набрали мікрокредитів на мільярди: борги стрімко ростуть

08:35 РФ атакували Кропивницький БпЛА: загорівся будинок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:25 Росія вбила двох поліцейських під час атак на Дніпропетровщину

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