Віткофф і Кушнер готуються до зустрічі в Києві: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі в Києві зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За його словами, українська команда перебуває з американською стороною у постійному контакті та вже має попередні дати можливого візиту представників США.

"Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати. Розраховуємо побачити представників Президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є: буде зустріч у них у Москві та в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо", — відзначив Зеленський.

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Гості:

Володимир Пузирко, дипломат, юрист-міжнародник

Михайло Жирохов, військовий оглядач

Юрій Яндульський, заступник міського голови м. Дніпро

Станіслав Краснов, військовослужбовець 81 окрема аером бригада

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова

Дмитро Льоушкін, паливний експерт, засновник групи компаній "Prime"

Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting

Костянтин Корсун, експерт з питань кібербезпеки

Роман Лихачов, військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранів

Новини.LIVE писали, що у вечірньому зверненні до українців глава держави повідомив, що українська сторона має підтвердження проведення зустрічей як у Москві, так і в Києві. Водночас президент підкреслив, що подальша активна участь Сполучених Штатів залишається важливою складовою дипломатичних зусиль.

Новини.LIVE також інформували, що Володимир Зеленський висловив вдячність міжнародним партнерам за допомогу з постачанням систем протиракетної оборони в межах програми PURL та відповідно до двосторонніх домовленостей. Він наголосив, що восени необхідно наростити темпи й обсяги передачі таких систем Україні.