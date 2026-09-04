Віткофф і Кушнер готуються до зустрічі в Києві: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі в Києві зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За його словами, українська команда перебуває з американською стороною у постійному контакті та вже має попередні дати можливого візиту представників США.
"Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати. Розраховуємо побачити представників Президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є: буде зустріч у них у Москві та в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо", — відзначив Зеленський.
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Гості:
- Володимир Пузирко, дипломат, юрист-міжнародник
- Михайло Жирохов, військовий оглядач
- Юрій Яндульський, заступник міського голови м. Дніпро
- Станіслав Краснов, військовослужбовець 81 окрема аером бригада
- Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук
- Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова
- Дмитро Льоушкін, паливний експерт, засновник групи компаній "Prime"
- Гліб Остапенко, експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting
- Костянтин Корсун, експерт з питань кібербезпеки
- Роман Лихачов, військовий адвокат, юрист Центру надання підтримки ветеранів
Новини.LIVE писали, що у вечірньому зверненні до українців глава держави повідомив, що українська сторона має підтвердження проведення зустрічей як у Москві, так і в Києві. Водночас президент підкреслив, що подальша активна участь Сполучених Штатів залишається важливою складовою дипломатичних зусиль.
Новини.LIVE також інформували, що Володимир Зеленський висловив вдячність міжнародним партнерам за допомогу з постачанням систем протиракетної оборони в межах програми PURL та відповідно до двосторонніх домовленостей. Він наголосив, що восени необхідно наростити темпи й обсяги передачі таких систем Україні.