Україна починає закривати небо над РФ: ефір Ранок.LIVE

Повітряний простір Росії стає дедалі ризикованішим для цивільної авіації через значну кількість безпілотників у небі. Україна закликає міжнародні авіакомпанії та страхові компанії враховувати ці загрози під час планування польотів і оцінки ризиків.
Президент наголосив, що Україна не становить загрози для цивільних літаків. Водночас активне використання дронів у російському повітряному просторі створює додаткові небезпеки для цивільної авіації.
"Україна не загрожує цивільній авіації як такій — жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розв'язана Росією, закриває її небо", — заявив глава держави.
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Гості:
- Ігор Тодоров, член Української асоціації зовнішньої політики
- Олексій Гетьман військовий оглядач, учасник російсько-української війни
- Позивний "Вікінг", головний сержант роти БпАК 1 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр
- Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
- Микола Поліщук, кореєзнавець
- Андрій Єременко, соціолог
- Ігор Когут, політолог, Директор Українського парламентського інституту
- Володимир Джиджора, віце-президент Об'єднаної конфедераціі офіцерів резерву країн НАТО. Екс-дипломат посольства України в Ірані
- Денис Попович, військовий оглядач
Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав авіакомпанії, страхові компанії та пасажирів, які користуються основними аеропортами Росії, зважати на ризики польотів у повітряному просторі РФ. Він зазначив, що через війну, розв’язану Росією, та удари у відповідь російський повітряний простір фактично може ставати недоступним для цивільної авіації. Водночас глава держави підкреслив, що Україна не становить загрози для цивільних літаків. За його словами, ключовим фактором ризику є значна присутність безпілотників у небі над Росією, яку мають враховувати всі учасники авіаційного ринку.
Також Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський заявив — Володимир Путін поки не відмовляється від намірів продовжувати війну. За словами президента, на це вказують дані української та партнерської розвідок, а також відповідні сигнали з боку Росії. Водночас Зеленський повідомив, що представники Дональда Трампа готуються до проведення контактів із російською стороною, а також планують візит до України.