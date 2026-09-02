Україна починає закривати небо над РФ: ефір Ранок.LIVE

Повітряний простір Росії стає дедалі ризикованішим для цивільної авіації через значну кількість безпілотників у небі. Україна закликає міжнародні авіакомпанії та страхові компанії враховувати ці загрози під час планування польотів і оцінки ризиків.

Президент наголосив, що Україна не становить загрози для цивільних літаків. Водночас активне використання дронів у російському повітряному просторі створює додаткові небезпеки для цивільної авіації.

"Україна не загрожує цивільній авіації як такій — жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розв'язана Росією, закриває її небо", — заявив глава держави.

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Гості:

Ігор Тодоров, член Української асоціації зовнішньої політики

Олексій Гетьман військовий оглядач, учасник російсько-української війни

Позивний "Вікінг", головний сержант роти БпАК 1 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр

Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Микола Поліщук, кореєзнавець

Андрій Єременко, соціолог

Ігор Когут, політолог, Директор Українського парламентського інституту

Володимир Джиджора, віце-президент Об'єднаної конфедераціі офіцерів резерву країн НАТО. Екс-дипломат посольства України в Ірані

Денис Попович, військовий оглядач

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський закликав авіакомпанії, страхові компанії та пасажирів, які користуються основними аеропортами Росії, зважати на ризики польотів у повітряному просторі РФ. Він зазначив, що через війну, розв’язану Росією, та удари у відповідь російський повітряний простір фактично може ставати недоступним для цивільної авіації. Водночас глава держави підкреслив, що Україна не становить загрози для цивільних літаків. За його словами, ключовим фактором ризику є значна присутність безпілотників у небі над Росією, яку мають враховувати всі учасники авіаційного ринку.

Також Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський заявив — Володимир Путін поки не відмовляється від намірів продовжувати війну. За словами президента, на це вказують дані української та партнерської розвідок, а також відповідні сигнали з боку Росії. Водночас Зеленський повідомив, що представники Дональда Трампа готуються до проведення контактів із російською стороною, а також планують візит до України.