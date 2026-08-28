РФ знищила 90% складів, чи буде дефіцит продуктів: ефір Вечір.LIVE

Попри російські атаки на склади та об’єкти продовольчої логістики, система забезпечення України продуктами продовжує працювати. Ритейл і постачальники адаптують логістику: змінюють маршрути, переміщують запаси та перебудовують підходи до зберігання продукції. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики.

"Це складніше, довше і дорожче, але система адаптується. Загрози системного фізичного дефіциту базових продуктів сьогодні немає", — наголосив міністр Висоцький.

Про це дивіться в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості:

Сергій Таран, політолог

Дмитро Беспалов, експерт з транспортного планування

Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу та Північної Африки (Автор Telegram-проєкту MENAlysis)

Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики

Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій

Вадим Литвин, Голова правління Асоціації енергоаудиторів України

Новини.LIVE писали, що наразі російські удари фактично знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовують для постачання продуктів. Водночас це не означає, що українці залишаться без продовольства: систему постачання перебудовуватимуть, зокрема використовуватимуть оперативну логістику та доставку безпосередньо "з коліс". За словами Висоцького, загрози голоду чи системного фізичного дефіциту продуктів харчування немає.

Новини.LIVE інформували, що під час ранкової атаки на Запоріжжя російські війська влучили в торговельний центр "Епіцентр", унаслідок чого постраждали четверо людей. Про це в ефірі програми Ранок.LIVE повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.