Гостями ефіру Ранок.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк, командир батальйону безпілотних систем "Шершні Довбуша" 68-ї окремої аеромобільної бригади "Лютий", заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вʼячеслав Потапенко, заступник командира 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич, доктор соціологічних наук Олександр Шульга, політолог-міжнародник Тарас Семенюк та директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що російські окупанти вкотре масовано атакували Київ та область. Зокрема, упродовж минулої доби повітряна тривога в регіоні лунала 11 разів та тривала понад 14 годин. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила близько 120 ударних БпЛА. Через затяжні повітряні тривоги у Києві змінювали рух метро.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 28 серпня у Києві лунали потужні вибухи. Російські загарбники атакували столицю дронами.

Крім того, у ГУР повідомляли, що РФ вперше вдарила по Києву оновленою балістичною ракетою 9М723-2, яку називають "Іскандер-1000". Зокрема, ця версія отримала потужніший двигун.