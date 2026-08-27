Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський заявив про контакти зі США: ефір Ранок.LIVE 27 серпня arrow
Зеленський заявив про контакти зі США: ефір Ранок.LIVE 27 серпня

Зеленський заявив про контакти зі США: ефір Ранок.LIVE 27 серпня

27 серпня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський заявив про контакти зі США: ефір Ранок.LIVE 27 серпня

26 серпня 2026
Text

19:00 Безпека школярів у Києві та зарплати вчителів: ефір Київський час

Text

18:09 Нові формування ЗСУ очолять Прокопенко та Білецький: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Зеленський присвоїв Маску одну з найвищих нагород: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оголосив новий план закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2026
Text

18:08 На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2026
Text

18:14 Україна готова до миру, але не до капітуляції: ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Україна отримає технології для виробництва ракет від Британії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський заявив про контакти зі США: ефір Ранок.LIVE 27 серпня

26 серпня 2026
Text

19:00 Безпека школярів у Києві та зарплати вчителів: ефір Київський час

Text

18:09 Нові формування ЗСУ очолять Прокопенко та Білецький: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Зеленський присвоїв Маску одну з найвищих нагород: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оголосив новий план закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

На тлі неанонсованого візиту очільника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви Володимир Зеленський повідомив про активні та детальні консультації Києва з Вашингтоном. Глава держави підкреслив, що українська сторона перебуває в постійному тісному контакті з американськими партнерами та докладає максимум спільних зусиль заради якнайшвидшого досягнення миру.  

Про це та не лише дізнаєтесь в ефірі Ранок.LIVE 27 серпня.

Ефір Ранок.LIVE 27 серпня

Гості:  

  • Ярослав Макітра, політтехнолог 
  • Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015) 
  • Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ 
  • Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ 
  • Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст 
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг 
  • Наталія Птуха, синоптикиня УкрГМЦ 
  • Руслан Рохов, політтехнолог 
  • Владислав Первухін, Сержант батальйону "Свобода" НГУ 
  • Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" 

Як писали Новини.LIVE, під час спільної робочої поїздки на передову 26 серпня Володимир Зеленський та головком Михайло Драпатий узгодили план зміцнення оборонних рубежів на Запоріжжі та Донеччині. Ключовий фокус зробили на кадрових перестановках, нарощуванні закупівель і власного виробництва НРК, а також безперебійному забезпеченні підрозділів усім необхідним.

Лондон дав зелене світло на локалізацію виробництва далекобійних ракет SCALP в Україні, а паралельно триває планування випуску ракет FREYJA. Крім того, партнери погодили передачу чергової військової допомоги, до якої увійшли зенітні системи Crotale з ракетами, боєприпаси AIM та додаткова партія ракет для батарей Patriot.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:14 Нічні удари по Дніпропетровщині: ціллю росіян стали заводи

08:00 Гроші від ADRA: хто отримає 19 400 грн на зимовий період

08:00 85 років від народження Богдана Ступки: шлях від сцени до Кабміну

Text

08:00 Зеленський заявив про контакти зі США: ефір Ранок.LIVE 27 серпня

Ексклюзив

07:55 Захист від оптоволоконних FPV: у Харкові знайшли рішення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:49 У Міносвіти запропонували студентам вчитися по суботах через війну

07:22 Тарифи на електроенергію, воду і газ: якими будуть ціни у вересні

07:05 У Харкові дрон влучив у балкон будинку: є постраждалий

07:01 Оплата на особливих умовах: кому ПриватБанк поверне 50% суми

06:30 У Міноборони відповіли, чи блокують картки військових у СЗЧ

08:14 Нічні удари по Дніпропетровщині: ціллю росіян стали заводи

08:00 Гроші від ADRA: хто отримає 19 400 грн на зимовий період

08:00 85 років від народження Богдана Ступки: шлях від сцени до Кабміну

Ексклюзив

07:55 Захист від оптоволоконних FPV: у Харкові знайшли рішення

07:49 У Міносвіти запропонували студентам вчитися по суботах через війну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:22 Тарифи на електроенергію, воду і газ: якими будуть ціни у вересні

07:05 У Харкові дрон влучив у балкон будинку: є постраждалий

07:01 Оплата на особливих умовах: кому ПриватБанк поверне 50% суми

06:30 У Міноборони відповіли, чи блокують картки військових у СЗЧ

06:30 Догляд за матір'ю, якщо є багатодітний брат: як зреагує ТЦК

06:27 Одесити про витрати на 1 вересня: збори до школи тривають

26 серпня
Ексклюзив

06:33 Нові професії в Одесі: підготовка до захисту Батьківщини

24 серпня

08:16 День незалежності України: що цей день означає для одеситів

06:33 Незалежність для мене — це свобода: одесит Олег Філімонов

23 серпня
Ексклюзив

06:25 Україна має провести вибори Президента та у ВР, — Кулеба

21 серпня

06:33 Збираємо дитину до школи: актуальні ціни на одеському "7 км"

20 серпня

06:33 Укриття в центрі Одеси: перевірка доступності та комфорту

18 серпня

06:33 Тариф на воду в Одесі зріс майже вдвічі: реакція містян

15 серпня

06:33 Серпневі ціни на Новому ринку в Одесі: фрукти й овочі подешевшали

13 серпня

06:33 Як заощадити на відпочинку в Одесі: ціни та поради

Text

08:00 Зеленський заявив про контакти зі США: ефір Ранок.LIVE 27 серпня

26 серпня
Text

19:00 Безпека школярів у Києві та зарплати вчителів: ефір Київський час

Text

18:09 Нові формування ЗСУ очолять Прокопенко та Білецький: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Зеленський присвоїв Маску одну з найвищих нагород: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський оголосив новий план закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Безпека школярів у Києві та зарплати вчителів: ефір Київський час

Безпека школярів у Києві та зарплати вчителів: ефір Київський час

26 серпня 2026 р. 19:00
Нові формування ЗСУ очолять Прокопенко та Білецький: ефір Вечір.LIVE

Нові формування ЗСУ очолять Прокопенко та Білецький: ефір Вечір.LIVE

26 серпня 2026 р. 18:09
Зеленський присвоїв Маску одну з найвищих нагород: ефір День.LIVE

Зеленський присвоїв Маску одну з найвищих нагород: ефір День.LIVE

26 серпня 2026 р. 13:01
Зеленський оголосив новий план закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

Зеленський оголосив новий план закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

26 серпня 2026 р. 08:00
На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

На скільки вистачить ракет Patriot, які отримала Україна: ефір Вечір.LIVE

25 серпня 2026 р. 18:08
Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

Шмигаль повідомив про посилений захист енергооб’єктів: ефір День.LIVE

25 серпня 2026 р. 13:16
Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2026 р. 08:00
Україна готова до миру, але не до капітуляції: ефір Вечір.LIVE

Україна готова до миру, але не до капітуляції: ефір Вечір.LIVE

24 серпня 2026 р. 18:14

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації