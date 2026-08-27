На тлі неанонсованого візиту очільника ЦРУ Джона Реткліффа до Москви Володимир Зеленський повідомив про активні та детальні консультації Києва з Вашингтоном. Глава держави підкреслив, що українська сторона перебуває в постійному тісному контакті з американськими партнерами та докладає максимум спільних зусиль заради якнайшвидшого досягнення миру.

Про це та не лише дізнаєтесь в ефірі Ранок.LIVE 27 серпня.

Ефір Ранок.LIVE 27 серпня

Гості:

Ярослав Макітра, політтехнолог

Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015)

Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ

Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ

Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг

Наталія Птуха, синоптикиня УкрГМЦ

Руслан Рохов, політтехнолог

Владислав Первухін, Сержант батальйону "Свобода" НГУ

Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна"

Як писали Новини.LIVE, під час спільної робочої поїздки на передову 26 серпня Володимир Зеленський та головком Михайло Драпатий узгодили план зміцнення оборонних рубежів на Запоріжжі та Донеччині. Ключовий фокус зробили на кадрових перестановках, нарощуванні закупівель і власного виробництва НРК, а також безперебійному забезпеченні підрозділів усім необхідним.

Лондон дав зелене світло на локалізацію виробництва далекобійних ракет SCALP в Україні, а паралельно триває планування випуску ракет FREYJA. Крім того, партнери погодили передачу чергової військової допомоги, до якої увійшли зенітні системи Crotale з ракетами, боєприпаси AIM та додаткова партія ракет для батарей Patriot.