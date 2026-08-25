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Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2026 р. 08:00

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08:00 Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

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13:26 Україна отримає технології для виробництва ракет від Британії: ефір День.LIVE

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08:00 Україна відзначає День Незалежності та коли закінчиться війна: ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2026
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18:05 Росіяни двічі вдарили дронами по величезному ТЦ Кривого Рогу: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Сили оборони України вдарили по РФ і завдали втрат: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні хочуть докорінно змінити мобілізацію: ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2026
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18:13 Жорстокі наслідки масованої атаки Росії на Україну: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Київ оговтується після обстрілу з боку РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Росія здійснила масовану атаку на Київ: ефір Ранок.LIVE

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08:00 Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

24 серпня 2026
Text

18:14 Україна готова до миру, але не до капітуляції: ефір Вечір.LIVE

Text

13:26 Україна отримає технології для виробництва ракет від Британії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна відзначає День Незалежності та коли закінчиться війна: ефір Ранок.LIVE

21 серпня 2026
Text

18:05 Росіяни двічі вдарили дронами по величезному ТЦ Кривого Рогу: ефір Вечір.LIVE

Україна, США та європейські партнери розробили новий варіант можливого врегулювання війни. Президент Володимир Зеленський 23 серпня представив спільну ініціативу, напрацьовану під час переговорів із представниками Сполучених Штатів. Пропозиція передбачає три основні кроки: припинення вогню, взаємне відведення українських та російських військ від нинішньої лінії фронту, а також гарантії безпеки для України з боку Європейського Союзу та НАТО.

Про новий мирний план, можливі компроміси та перспективи завершення війни говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру:

• Віктор Бобиренко, політолог, керівник експертної групи Бюро аналізу політики

• Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України

• Борис Гулкевич, військовий аналітик Defense Express

• Віталій Кулик, футуролог

• Денис Попович, військовий аналітик

• Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник

• Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008–2011)

• Вадим Гречківський, адвокат

• Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 серпня Володимир Зеленський подякував лідерам країн Північної Європи та Балтії за нові пакети військової допомоги. Під час саміту Україна – NB8 сторони також обговорили потребу ЗСУ у спеціальних ракетах для комплексів Patriot, необхідних для захисту України від повітряних атак.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 серпня Володимир Зеленський заявив, що Україні терміново необхідно залучити 20 мільярдів доларів для забезпечення потреб армії до кінця року. Серед можливих джерел фінансування президент назвав заморожені російські активи.

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08:50 0% комісії на оплату послуг: що треба знати клієнтам Нафтогазу

Ексклюзив

08:25 Висоцький заявив про різке падіння аграрного експорту

08:10 П’ять тарифних планів Київстару зі знижками 20-50%: як підключити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Україна, США та Європа розробили новий план припинення війни: ефір Ранок.LIVE

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