Україна, США та європейські партнери розробили новий варіант можливого врегулювання війни. Президент Володимир Зеленський 23 серпня представив спільну ініціативу, напрацьовану під час переговорів із представниками Сполучених Штатів. Пропозиція передбачає три основні кроки: припинення вогню, взаємне відведення українських та російських військ від нинішньої лінії фронту, а також гарантії безпеки для України з боку Європейського Союзу та НАТО.

Про новий мирний план, можливі компроміси та перспективи завершення війни говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE, передає Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру:

• Віктор Бобиренко, політолог, керівник експертної групи Бюро аналізу політики

• Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України

• Борис Гулкевич, військовий аналітик Defense Express

• Віталій Кулик, футуролог

• Денис Попович, військовий аналітик

• Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник

• Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008–2011)

• Вадим Гречківський, адвокат

• Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 серпня Володимир Зеленський подякував лідерам країн Північної Європи та Балтії за нові пакети військової допомоги. Під час саміту Україна – NB8 сторони також обговорили потребу ЗСУ у спеціальних ракетах для комплексів Patriot, необхідних для захисту України від повітряних атак.

Як повідомляли Новини.LIVE, 23 серпня Володимир Зеленський заявив, що Україні терміново необхідно залучити 20 мільярдів доларів для забезпечення потреб армії до кінця року. Серед можливих джерел фінансування президент назвав заморожені російські активи.