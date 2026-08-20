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Росія здійснила масовану атаку на Київ: ефір Ранок.LIVE

Росія здійснила масовану атаку на Київ: ефір Ранок.LIVE

20 серпня 2026 р. 08:00

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У ніч проти 20 серпня російські війська завдали комбінованого удару по українських регіонах, випустивши крилаті та балістичні ракети разом із групами ударних БпЛА.  Через прямі влучання та падіння уламків збитих цілей руйнувань зазнали житловий сектор, а також об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури, де спалахнули масштабні пожежі. Медики фіксують звернення від травмованих громадян. Тим часом оперативні підрозділи ДСНС і комунальні служби продовжують ліквідовувати займання та розбирати завали.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 20 серпня

Гості ефіру:

  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";
  • Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації;
  • Сергій Скібчик, капітан, начальник відділення комунікацій 65-ї бригади "Великий Луг";
  • Богдан Долінце, експерт із питань авіаційного ринку;
  • Сергій Нагорняк, народний депутат України від "Слуги народу", Комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Юлія Гришина, народна депутатка України від "Слуги народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій;
  • Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;
  • Руслан Чорний, головний експерт із реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;
  • Євгеній Пилипенко, комерційний директор компанії "Генерал Черешня";
  • Сергій Хара, кампейнер із біорізноманіття Greenpeace Україна.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, в ДСНС оприлюднили перші кадри наслідків атак Росії по Києву у ніч проти 20 серпня. У кількох районах виникли масштабні руйнування та пожежі.

Також у Київській області подекуди виникли проблеми з електропостачанням через російські атаки. Так у Броварах повідомили про масштабне відключення електрики.

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