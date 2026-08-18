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Драпатий ініціював масштабні перевірки в ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

Драпатий ініціював масштабні перевірки в ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2026 р. 08:00

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08:00 Драпатий ініціював масштабні перевірки в ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

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18:44 Україна готує нові далекобійні операції: ефір Вечір.LIVE

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У вищому керівництві Збройних сил України відбулися чергові кадрові ротації. Відповідними указами президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Карпенка з посади командувача Сил логістики ЗСУ. Новим очільником цієї структури призначено Юрія Погрібного, який тепер офіційно перебрав на себе керівництво логістичним забезпеченням армії. 

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE 18 серпня.

Ефір Ранок.LIVE 18 серпня

Гості ефіру:

  • Максим Джигун, політолог, партнер агенції з урядових зв’язків Good Politics;
  • Мирослав Лаба, експерт з податкової та регуляторної політики;
  • Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ;
  • Ігор, позивний "Піць", командир розрахунку БПЛА, 3 ОШБр;
  • Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
  • Максим Гардус, експерт з енергетики, економіки та реформ (спеціаліст з комунікацій Razom We Stand). 

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський повідомив про успішну серію далекобійних ударів по стратегічних об'єктах усередині Росії. За його словами, під час атаки із застосуванням вітчизняних ракет "Фламінго" уражено ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі, аеродром "Саваслейка" та нафтовий термінал в Усть-Лузі.

Одночасно Україна посилить стратегічну операцію з блокади російського півдня шляхом систематичного знищення ворожої логістики та санкційного тиску. Керівництво держави готує чергові пакети обмежень, спрямовані проти російського військово-промислового комплексу та ключових фінансових посередників агресора.

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08:08 В Україну іде буря з грозами та шквалом 20 м/с: коли чекати

08:00 Гроші на зиму: де дають людям з інвалідністю та тим, кому 60+

07:31 Росія обстріляла Ізюм: серед постраждалих дитина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 300 грн на картки: кому передбачені бонуси від ПриватБанку

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