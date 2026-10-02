Зранку 2 жовтня у Києві суттєво ускладнився рух між лівим та правим берегами після чергової російської атаки. Південний міст повністю перекрили для автомобілів, а на мосту Метро та мосту Патона запровадили обмеження руху.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 2 жовтня.

Транспортний колапс у Києві після атаки

За інформацією міської влади, Південний міст перекритий для автомобільного транспорту в обох напрямках. На мосту Метро рух з лівого на правий берег частково обмежений однією смугою, а на мосту Патона повністю обмежили рух із правого на лівий берег.

Обмеження суттєво ускладнили пересування столицею та вплинули на роботу громадського транспорту. Частину автобусних маршрутів перенаправили через інші переправи.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень;

Вадим Гречківський — адвокат;

Ілля Котов — кандидат наук з державного управління;

Олексій Леонов — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;

Руслан Рохов — політтехнолог;

Регіна Харченко — виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що через перекриття та обмеження руху мостами 2 жовтня у Києві виникли масштабні затори, а переїзд між берегами подекуди займав понад дві години. Найдієвішою альтернативою стала міська залізниця, тоді як автобуси курсували зі значними затримками та за зміненими маршрутами.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російського удару по 25-поверховому будинку в Дарницькому районі Києва загинула 24-річна жінка. Ще двох мешканців госпіталізували: 49-річну жінку з отруєнням продуктами горіння та 33-річного чоловіка з тяжкими опіками.