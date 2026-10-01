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РФ атакує школи, мости та метро у Києві: ефір День.LIVE

РФ атакує школи, мости та метро у Києві: ефір День.LIVE

01 жовтня 2026 р. 13:19

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13:19 РФ атакує школи, мости та метро у Києві: ефір День.LIVE

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18:23 РФ атакувала Київ, Зеленський обіцяє відповідь: ефір Вечір.LIVE

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13:19 РФ атакує школи, мости та метро у Києві: ефір День.LIVE

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08:00 Україна відзначає День захисників і захисниць: ефір Ранок.LIVE

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18:20 Зеленський, Драпатий та Хмара відвідали бійців операції "Вівальді": ефір Вечір.LIVE

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13:35 Цілодобовий обстріл Києва триває: ефір День.LIVE

У Солом’янському районі Києва російський дрон влучив у школу, де діти перебували в укритті, також сталася пожежа. В Оболонському районі загорівся склад і постраждав чоловік, а в Печерському зафіксували влучання у нежитловий комплекс. Також повідомляється про влучання дрона в огорожу Південного мосту під час руху потяга метро, пасажири не постраждали.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 1 жовтня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;
  • Максим Зайченко — майор, командир 1030-го зенітного ракетно-артилерійського полку "Аквіла";
  • Олександр Трохимець — голова Комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України;
  • Ірина Борзова — народна депутатка від фракції  "Слуга Народу", членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики";
  • Богдан Бондаренко — експерт з конституційного права та політики;
  • Оксана Скиталінська — лікар-дієтолог, віцепрезидентка Асоціації дієтологів України.

Новини.LIVE інформували, що у Солом’янському районі Києва російський дрон влучив у будівлю школи, де на момент удару перебували 104 дитини. Учні та працівники встигли спуститися в укриття, тому ніхто з дітей не постраждав. Внаслідок удару виникла пожежа та була пошкоджена зовнішня стіна будівлі.

Новини.LIVE також писали, що Президент Володимир Зеленський відреагував на удар російського дрона по школі в Києві. Він закликав партнерів посилити тиск на Росію та надати Україні додаткові пакети підтримки. Зеленський наголосив, що Росія має нести відповідальність за атаки на українські школи та дітей.

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13:23 У Запоріжжі затримали агентів ФСБ, які готували вбивства військових

13:15 Бронювання під час війни: яким підприємствам дозволено

13:06 Виплати малозабезпеченим можуть змінити: що передбачають нові правила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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