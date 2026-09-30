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Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2026 р. 08:00

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08:00 Хмара розповів, як посилять захист Києва від російських атак: ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2026
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17:53 Україна випробовує власні перехоплювачі: ефір Вечір.LIVE

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13:20 Росія пошкодила депо та датацентри у Києві: ефір День.LIVE

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Міністр оборони України Євгеній Хмара побував на командних пунктах військових частин Повітряних сил у Київській області. Разом із військовими він обговорив, як змінилася тактика російських атак і як посилити захист Києва та області.

Під час поїздки Хмарі показали, як підрозділи працюють із повітряними цілями — від їх виявлення та супроводу до ухвалення рішення про знищення. Одне з головних завдань — збивати російські ракети та дрони ще на підході до столиці.

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE 30 вересня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

  • Максим Джигун, політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics
  • Олег Стрілка, речник ДСНС України у Сумській області
  • Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015)
  • Анастасія Кулікова, лейтенант, Начальник відділення управління першого відділу артилерійського підрозділу "Unit-A" бригади "ПОМСТА"
  • Андрій Новак, Голова Комітету економістів України
  • Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради
  • Оксана Виговська, докторка медичних наук, професорка кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
  • Богдан Кицак, народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку
  • Ігор Попов, політолог

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що дрони-перехоплювачі в Україні вже тестують у бойових умовах. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, прототипи збивають ворожі безпілотники, а їхнє масове застосування може розпочатися протягом кількох місяців.

Також ми писали, що Росія використовує тимчасово окуповані території для запуску безпілотників і ракет по підконтрольній Україні території. Водночас місця запуску БПЛА можуть змінюватися, оскільки для них немає постійних стаціонарних баз.

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08:10 Комендантську годину скоротили: де діють нові правила

08:00 Українцям виплатять по 19 400 грн на зиму: хто і де отримає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:59 Пік гону у Чорнобилі: війна змінила вікову структуру оленів

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