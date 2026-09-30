Міністр оборони України Євгеній Хмара побував на командних пунктах військових частин Повітряних сил у Київській області. Разом із військовими він обговорив, як змінилася тактика російських атак і як посилити захист Києва та області.
Під час поїздки Хмарі показали, як підрозділи працюють із повітряними цілями — від їх виявлення та супроводу до ухвалення рішення про знищення. Одне з головних завдань — збивати російські ракети та дрони ще на підході до столиці.
Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE 30 вересня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
- Максим Джигун, політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics
- Олег Стрілка, речник ДСНС України у Сумській області
- Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015)
- Анастасія Кулікова, лейтенант, Начальник відділення управління першого відділу артилерійського підрозділу "Unit-A" бригади "ПОМСТА"
- Андрій Новак, Голова Комітету економістів України
- Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради
- Оксана Виговська, докторка медичних наук, професорка кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
- Богдан Кицак, народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку
- Ігор Попов, політолог
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що дрони-перехоплювачі в Україні вже тестують у бойових умовах. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, прототипи збивають ворожі безпілотники, а їхнє масове застосування може розпочатися протягом кількох місяців.
Також ми писали, що Росія використовує тимчасово окуповані території для запуску безпілотників і ракет по підконтрольній Україні території. Водночас місця запуску БПЛА можуть змінюватися, оскільки для них немає постійних стаціонарних баз.