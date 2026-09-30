Міністр оборони України Євгеній Хмара побував на командних пунктах військових частин Повітряних сил у Київській області. Разом із військовими він обговорив, як змінилася тактика російських атак і як посилити захист Києва та області.

Під час поїздки Хмарі показали, як підрозділи працюють із повітряними цілями — від їх виявлення та супроводу до ухвалення рішення про знищення. Одне з головних завдань — збивати російські ракети та дрони ще на підході до столиці.

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE 30 вересня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Максим Джигун, політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics

Олег Стрілка, речник ДСНС України у Сумській області

Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015)

Анастасія Кулікова, лейтенант, Начальник відділення управління першого відділу артилерійського підрозділу "Unit-A" бригади "ПОМСТА"

Андрій Новак, Голова Комітету економістів України

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради

Оксана Виговська, докторка медичних наук, професорка кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

Богдан Кицак, народний депутат, "Слуга Народу", комітет з питань економічного розвитку

Ігор Попов, політолог

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що дрони-перехоплювачі в Україні вже тестують у бойових умовах. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, прототипи збивають ворожі безпілотники, а їхнє масове застосування може розпочатися протягом кількох місяців.

Також ми писали, що Росія використовує тимчасово окуповані території для запуску безпілотників і ракет по підконтрольній Україні території. Водночас місця запуску БПЛА можуть змінюватися, оскільки для них немає постійних стаціонарних баз.