Росія здійснила чергову масовану атаку проти України, випустивши за добу 277 ударних безпілотників різних типів, із яких 155 були реактивними. Внаслідок ударів є загиблі та десятки поранених, повідомив президент Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що наміри Москви слід оцінювати за реальними ударами, а не за її заявами про деескалацію. Зеленський закликав міжнародних партнерів негайно посилити санкції та заявив про підготовку нових пакетів санкцій проти фінансових схем, виробників зброї та постачальників компонентів для російського ВПК.

Про це та не лише дивіться в ефірі Ранок.LIVE 28 вересня.

Ефір Ранок.LIVE 28 вересня

Запрошені гості:

Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства моделювання ситуацій";

Богдан Долінце, експерт із питань авіаційного ринку;

Тетяна Гасаненко, голова Олешківської міської військової адміністрації;

Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікацій 59-ї ОШБр БпС, лейтенант;

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини;

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Володимир Джиджора, віцепрезидент Об’єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, ексдипломат Посольства України в Ірані;

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Дар'я Свистула, адвокатка, керівниця Комітету Федерації роботодавців України з питань захисту бізнесу та прав власності.

Раніше Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 28 вересня російські війська вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Зафіксовано пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено низку сусідніх будинків; серед цивільних є постраждалі.

Столиця також опинилася під серією ударів. Після нічної атаки на житлові будинки та офіси росіяни вранці 28 вересня знову спрямували на Київ дрони. Під повторне ураження потрапили автозаправна станція та офісна будівля, спалахнули пожежі.