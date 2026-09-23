Сьогодні у прямому ефірі "Київський час" говоритимуть про наслідки нових ударів по Києву, зокрема атаку біля вокзалу та удари по АЗС. Окремо обговорять, як працює вокзал під час жовтої тривоги та як захищають від атак автозаправні станції.

Також у студії та онлайн говоритимуть про мобільні укриття у столиці. З’ясують, чому приватні компанії можуть встановлювати такі укриття за кілька тижнів, тоді як у Києві за чотири з половиною роки з’явилося лише одне. Окрему увагу приділять відповідальності районних державних адміністрацій та позиції мера Києва Віталія Кличка.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Гості ефіру "Київський час"

Сьогодні до обговорення долучаться:

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України.

Теми ефіру "Київський час"

Серед тем, які обговорять під час ефіру:

Нові удари по Києву, зокрема атака біля вокзалу;

Як працює вокзал під час жовтої тривоги;

Сьогоднішні удари по АЗС та захист автозаправних станцій;

Чому приватні компанії встановлюють мобільні укриття за кілька тижнів, а в Києві за чотири з половиною роки з’явилося лише одне;

Мобільні укриття у Києві, позиція Віталія Кличка та відповідальність районних державних адміністрацій;

Підготовка столиці до зими: зупинка виплат до грудня та питання фінансування міст;

Зупинка капітальних видатків: що буде з метро, ремонтом доріг і Теремками.

Раніше Новини.LIVE інформували, що у Києві та передмісті 16 автозаправних станцій були пошкоджені внаслідок російських атак. Водночас для АЗС у столиці опрацьовують додатковий режим оповіщення про наближення ворожих цілей.

Також ми писали, що депутат Київради та голова бюджетної комісії Андрій Вітренко пропонує спрямувати 2 мільярди гривень зі столичного бюджету на підтримку Сил безпеки і оборони України. Відповідну пропозицію він подав на розгляд Київради.