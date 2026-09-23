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Російський FPV-дрон атакував авто з журналісткою Новини.LIVE

Російський FPV-дрон атакував авто з журналісткою Новини.LIVE

23 вересня 2026 р. 07:35

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Російський FPV-дрон атакував авто, у якому перебувала кореспондентка Новини.LIVE Ксенія Клещенко зі знімальною групою. Це сталося під час поїздки разом з евакуаційною командою до прифронтових населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атаки на автомобілі з'явилися численні осколкові пошкодження.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки Новини.LIVE Ксенії Клещенко.

FPV-дрон атакував авто зі знімальною групою Новини.LIVE

Журналістка Новини.LIVE Ксенія Клещенко разом зі знімальною групою приєдналася до евакуаційної команди, щоб показати весь шлях вивезення цивільних із населених пунктів поблизу лінії фронту.

Під час поїздки FPV-дрон атакував бус, у якому перебували журналісти та учасники евакуаційної команди. Унаслідок зіткнення з безпілотником на автомобілі з'явилися численні осколкові пошкодження.

Евакуаційні автобуси їдуть до прифронтових населених пунктів

Евакуаційним автобусам доводиться безпосередньо заїжджати до прифронтових населених пунктів, щоб забрати цивільних.

Російські військові при цьому атакують не лише самі населені пункти, а й транспорт, який рухається цією територією.

Новини.LIVE інформували, що 22 вересня 2026 року Президент України Володимир Зеленський заявив про нові російські атаки дронами та балістичними ракетами. За його словами, РФ збільшує кількість атак, через які гинуть цивільні. Глава держави закликав посилювати тиск на Москву та її пособників.

Новини.LIVE також писали, що авіаексперт Богдан Долінце припустив, що Росія може накопичувати балістичні ракети для зимових ударів по енергетиці України. За його оцінкою, РФ здатна виробляти близько 50–70 таких ракет щомісяця. Також експерт не виключив накопичення російськими військами ударних дронів типу "Шахед".

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08:00 Допомога від США: кому з українців гарантують виплати у вересні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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