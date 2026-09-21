У проєкті державного бюджету України на 2027 рік передбачили майже 85 млрд грн на житлову політику. За словами голови парламентського комітету Олени Шуляк, це майже на 40 млрд грн більше, ніж передбачено цьогоріч. Зокрема, близько 45 млрд грн пропонують спрямувати на програму "єОселя", тоді як цього року на неї передбачено майже 28 млрд грн.

Про це вона сказала в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE

Скільки коштів передбачили на житлову політику

Шуляк зазначила, що програму "єОселя" варто розширювати, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, а також розвивати окремі житлові програми для молоді. На "єВідновлення" у 2027 році планують передбачити майже 25 млрд грн — більш ніж на 8,9 млрд грн більше, ніж цьогоріч. За словами Шуляк, очікується активніша реалізація програм, пов’язаних із житловими сертифікатами.

Окремо Шуляк розповіла про підготовку громад до опалювального сезону. За результатами опитування 145 громад у 24 областях, 34% із них заявили, що протягом доби не можуть забезпечити щонайменше одну з дев’яти критично важливих послуг. Ще 78% громад, переважно сільських і селищних, повідомили про проблеми з пальним та його зберіганням. Вона наголосила, що наявність генератора сама по собі не означає готовність громади до можливих відключень, оскільки потрібні також паливо, люди для роботи з обладнанням та чіткі плани дій.

Говорячи про Київ, Шуляк зазначила, що заявлені 80% готовності міста до опалювального сезону не дають повної картини без конкретизації кількості будинків та людей, які можуть опинитися під загрозою. Водночас у столиці запускають програму забезпечення резервним живленням майже тисячі багатоквартирних будинків.

Також депутатка порушила питання роботи Верховної Ради. За її словами, парламент може переглянути графік роботи та збільшити час, який депутати проводять у сесійній залі, щоб розглядати більше законопроєктів. Окремо Шуляк розповіла про тестування можливості голосування народних депутатів з укриттів під час повітряних тривог. Йдеться про використання мобільних пристроїв або планшетів, однак відповідний механізм поки тестують.

Серед інших питань вона згадала підтримку прифронтових областей. За її словами, мешканцям таких територій передбачена допомога у розмірі 19,4 тисячі гривень на підготовку до зимового періоду. Також Шуляк наголосила на необхідності фінансування планів із підвищення стійкості громад та спрощення процедур для розвитку розподіленої генерації.

Як повідомляли Новини.LIVE, Верховна Рада на три тижні припиняє роботу в сесійній залі через участь депутатів у міжнародних делегаціях, зокрема ПАРЄ та ОБСЄ. Голова комітету ВРУ Олена Шуляк розповіла про ситуацію із скасуванням найближчого засідання парламенту та роботу депутатів у цей період.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні видали понад 90 тисяч житлових сертифікатів, однак нове житло за ними вже отримали близько 34 тисяч родин. Голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк повідомила, що у вересні Україна очікує понад 5 млрд грн на фінансування житлових сертифікатів і придбання нового житла.