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США прийняли важливий закон для України: ефір День.LIVE

США прийняли важливий закон для України: ефір День.LIVE

17 вересня 2026 р. 13:09

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13:09 США прийняли важливий закон для України: ефір День.LIVE

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13:25 Маккол заявив, що Трамп підпише санкції проти РФ: ефір День.LIVE

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18:15 Зеленський зібрав Ставку щодо захисту залізниці та АЗС: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Зеленський може зустрітися з Трампом вже наступного тижня: ефір День.LIVE

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08:00 Енергетичне перемирʼя між Україною та Росією: ефір Ранок.LIVE

14 вересня 2026
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18:56 Україна випробовує перехоплювачі передового покоління: ефір Вечір.LIVE

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13:09 США прийняли важливий закон для України: ефір День.LIVE

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08:00 Трамп готовий запровадити санкції Грема проти Росії: ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2026
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19:00 Дрони атакують Київ, удари по АЗС, ТРЦ: ефір Київський час

Text

18:11 Вибори в Україні, Зеленський назвав умову проведення: ефір Вечір.LIVE

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13:25 Маккол заявив, що Трамп підпише санкції проти РФ: ефір День.LIVE

У ніч проти 17 вересня російські війська завдали масованого комбінованого удару ракетами та безпілотниками по восьми областях України, пошкодивши об'єкти енергетичної інфраструктури й житлову забудову в Києві та Одесі. Президент Володимир Зеленський назвав показовим символізмом те, що чергова масштабна атака окупантів збіглася в часі з голосуванням у Палаті представників США. Американські законодавці підтримали жорсткий санкційний законопроєкт Ліндсі Грема, який, за оцінкою глави держави, має вирішальний потенціал для позбавлення агресора ресурсів та примусу Москви до завершення війни.

Про це та не лише дивіться в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 17 вересня

Запрошені гості:

  • Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";
  • Віктор Гальчинський, член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик;
  • Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
  • Сергій Нагорняк, народний депутат ("Слуга народу", Комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг);
  • Ростислав Коробка, віцепрезидент торгово-промислової палати;
  • Борис Дрожак;
  • Василь Кореньовський.

Новини.LIVE повідомляли, що Росія може посилити атаки на українські водоканали, готуючи нову серію ракетних ударів. Про таку загрозу повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман, зазначивши, що ворог намагається цілити по системі водопостачання для ускладнення ситуації в містах.  

Водночас вночі росіяни знову вдарили по залізниці на Харківщині та пошкодили важливий інфраструктурний об'єкт. Постраждалих серед людей немає, поїзди продовжують рух за розкладом. Пасажирів просять стежити за можливими змінами в графіку та не нехтувати правилами безпеки.  

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13:15 В Україну повернули тіла 252 загиблих військовослужбовців

Репортаж

13:09 У Києві після атаки РФ пошкоджені будинки та авто: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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