У ніч проти 17 вересня російські війська завдали масованого комбінованого удару ракетами та безпілотниками по восьми областях України, пошкодивши об'єкти енергетичної інфраструктури й житлову забудову в Києві та Одесі. Президент Володимир Зеленський назвав показовим символізмом те, що чергова масштабна атака окупантів збіглася в часі з голосуванням у Палаті представників США. Американські законодавці підтримали жорсткий санкційний законопроєкт Ліндсі Грема, який, за оцінкою глави держави, має вирішальний потенціал для позбавлення агресора ресурсів та примусу Москви до завершення війни.

Про це та не лише дивіться в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 17 вересня

Запрошені гості:

Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";

Віктор Гальчинський, член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик;

Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";

Сергій Нагорняк, народний депутат ("Слуга народу", Комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг);

Ростислав Коробка, віцепрезидент торгово-промислової палати;

Борис Дрожак;

Василь Кореньовський.

Новини.LIVE повідомляли, що Росія може посилити атаки на українські водоканали, готуючи нову серію ракетних ударів. Про таку загрозу повідомив військовий оглядач Олексій Гетьман, зазначивши, що ворог намагається цілити по системі водопостачання для ускладнення ситуації в містах.

Водночас вночі росіяни знову вдарили по залізниці на Харківщині та пошкодили важливий інфраструктурний об'єкт. Постраждалих серед людей немає, поїзди продовжують рух за розкладом. Пасажирів просять стежити за можливими змінами в графіку та не нехтувати правилами безпеки.