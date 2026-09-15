Президент Зеленський провів засідання Ставки, на якому ключовим питанням були контракти на виробництво систем захисту для критичної інфраструктури та логістики. Зеленський зазначив, що на засіданні буо детально проаналізовано потреби Укрзалізниці, мережі автозаправних станцій і визначено критичні підприємства, які є особливо значимими мішенями для російських ударів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 15 вересня.

Гості ефіру:

Сергій Євтушок — народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики

Сергій Демченко — народний депутат "Слуга Народу", комітет питань правової політики

Ніна Южаніна — народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Вадим Івченко — народний депутат України "Батьківщина", комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки

Як писали Новини.LIVE, Україна посилить РЕБ і ППО для захисту критичної інфраструктури. За підсумками засідання Ставки ухвалили рішення збільшити закупівлі засобів радіоелектронної боротьби, а також переформатувати роботу мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Україна успішно випробувала новий перехоплювач російських реактивних "Шахедів". Під час випробувань система змогла уразити ворожий безпілотник, однак окремі аспекти керування перехоплювачем ще потребують доопрацювання.