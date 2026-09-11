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РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

11 вересня 2026 р. 13:00

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13:00 РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

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13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

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9 вересня 2026
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18:00 ЗСУ уразили "Адмірал Ессен", який запускав ракети: ефір Вечір.LIVE

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13:00США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

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08:00 Україна та РФ можуть досягти перемир’я цієї зими: ефір Ранок.LIVE

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13:00 РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський досяг масштабних угод з Канадою: ефір Ранок.LIVE

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13:06 Зеленський у Канаді обговорить захист неба та підготовку до зими: ефір День.LIVE

У п'ятницю зранку, 11 вересня, російські окупанти двічі атакували дві АЗС "Укрнафти" у Києві. Внаслідок ударів постраждали восьмеро людей, двоє з них згодом померли від отриманих травм. Шістьох поранених госпіталізували, ще одному постраждалому надали допомогу на місці.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 11 вересня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Костянтин Матвієнко — політичний експерт;
  • Сергій Нагорняк — народний депутат від фракції "Слуги народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Євген Скрипник — лікар-психіатр, психотерапевт;
  • Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";
  • Олексій Леонов — народний депутат від фракції "Слуги народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
  • Юрій (Амір) Радченко — кандидат історичних наук, співробітник Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Новини.LIVE інформували, що внаслідок ранкової атаки РФ на Київ 11 вересня постраждали восьмеро людей. Двоє поранених, які отримали травми під час удару по АЗС, згодом померли в лікарні. Шістьох постраждалих госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці, серед поранених є рятувальник.

Новини.LIVE також писали, що російські війська вночі атакували Київ ударними безпілотниками, у Дніпровському районі пошкоджена дев’ятиповерхівка. Внаслідок влучання БпЛА у будинку виникла пожежа з першого по п’ятий поверхи, постраждали восьмеро людей. 64-річний чоловік та 57-річна жінка отримали опіки й були госпіталізовані, 23-річна дівчина дістала осколкове поранення, ще п’ятьом постраждалим надали допомогу на місці.

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13:03 Бізнес має готуватися: нардеп вимагає прогнозів від уряду та дій

13:00 Гроші від Норвегії: хто має право на гранти до 3 000 доларів

12:47 Відомі парфуми розлиті у Харкові: робота підпільного цеху

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:40 Аліменти доведеться платити навіть безробітним: що загрожує боржникам

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