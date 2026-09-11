РФ атакує АЗС у Києві, є загиблі та поранені: ефір День.LIVE

У п'ятницю зранку, 11 вересня, російські окупанти двічі атакували дві АЗС "Укрнафти" у Києві. Внаслідок ударів постраждали восьмеро людей, двоє з них згодом померли від отриманих травм. Шістьох поранених госпіталізували, ще одному постраждалому надали допомогу на місці.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 11 вересня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Костянтин Матвієнко — політичний експерт;

Сергій Нагорняк — народний депутат від фракції "Слуги народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Євген Скрипник — лікар-психіатр, психотерапевт;

Дмитро Снєгирьов — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа";

Олексій Леонов — народний депутат від фракції "Слуги народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;

Юрій (Амір) Радченко — кандидат історичних наук, співробітник Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Новини.LIVE інформували, що внаслідок ранкової атаки РФ на Київ 11 вересня постраждали восьмеро людей. Двоє поранених, які отримали травми під час удару по АЗС, згодом померли в лікарні. Шістьох постраждалих госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці, серед поранених є рятувальник.

Новини.LIVE також писали, що російські війська вночі атакували Київ ударними безпілотниками, у Дніпровському районі пошкоджена дев’ятиповерхівка. Внаслідок влучання БпЛА у будинку виникла пожежа з першого по п’ятий поверхи, постраждали восьмеро людей. 64-річний чоловік та 57-річна жінка отримали опіки й були госпіталізовані, 23-річна дівчина дістала осколкове поранення, ще п’ятьом постраждалим надали допомогу на місці.