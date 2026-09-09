США можуть представити план завершення війни найближчими тижнями: ефір День.LIVE

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що переговори щодо війни в Україні, які відбулися в Києві та Москві за участю спецпосланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, були змістовними. Він запевняє, що упродовж найближчих тижнів може бути напрацьований план заходів для виходу з війни, який буде вигідним для обох сторін.

Дивіться про це в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;

Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";

Дмитро Льоушкін, паливний експерт, засновник групи компаній "Prime";

Юрій Гаврилечко, економічний експерт, кандидат наук з державного управління;

Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці;

Тарас Боровський, військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець";

Марина Китіна, директорка департаменту PR, GR та стратегічних партнерств УАВЕ.

Новини.LIVE писали, що російський диктатор Володимир Путін та Президент США Дональд Трамп обговорили в телефонній розмові підсумки нещодавніх візитів американських представників до Москви та Києва. Зокрема, йшлося про поїздки спецпредставника США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Ми також інформували, що Президент України Володимир Зеленський планує зустрітись з американським лідером Дональдом Трампом в 20-х числах вересня. Серед ключових питань переговорів може бути передача Україні антибалістичних ракет для посилення захисту від російських ударів.