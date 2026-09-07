Мирні переговори між Росією, Україною та Сполученими Штатами можуть відновитися, проте ще зарано говорити про умови їх поновлення. Тим часом, Президент Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі після трьох раундів переговорів із представниками Трампа.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 7 вересня.

Гості ефіру:

Геннадій Хазан — президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", український авіатор

Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог

Віталій Кулик — футуролог

Оксана Савчук — народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури

Олексій Якубін — кандидат політичних наук

Тарас Семенюк — політолог-міжнародник

Андрій Добрянський — експерт з "Центру Відносини США-Україна"

Юрій Єхануров — директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997р. ), прем’єр-міністр України (2005-2006р.), міністр оборони України (2007-2009р.р.)

Кирило Сазонов — військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог

Новини.LIVE писали, що 6 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За підсумками переговорів глава держави заявив про кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу, які мають проаналізувати та оцінити, чи можуть вони наблизити Україну до завершення війни.

Також Новини.LIVE інформували, що американська сторона працює над створенням "пакета миру" для завершення війни Росії проти України. За словами Джареда Кушнера, над цим питанням працюють президент США Дональд Трамп, Стів Віткофф та інші представники американського уряду.