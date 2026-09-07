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В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

07 вересня 2026 р. 18:25

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18:25 В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

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15:40 Шахедний терор та приїзд спецпредставників США, — Остаповець_LIVE

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13:00 Трамп планує зателефонувати Зеленському та Путіну: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву після переговорів із США: ефір Ранок.LIVE

4 вересня 2026
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Ексклюзив

21:10Чому фермери без компенсації за власноруч розміновані поля: Наша справа

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18:15 Україна відповість на удар дрона РФ по будівлі СБУ: ефір Вечір.LIVE

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13:10 У Києві змінять комендантську годину та роботу метро: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер готуються до зустрічі в Києві: ефір Ранок.LIVE

3 вересня 2026
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18:22 Росія нарощує швидкісну зброю, Київ готує відповідь: ефір Вечір.LIVE

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13:11 У Києві стріляли в директора медцентру: ефір День.LIVE

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18:25 В Україні анонсували новий етап переговорів: ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 Шахедний терор та приїзд спецпредставників США, — Остаповець_LIVE

Text

13:00 Трамп планує зателефонувати Зеленському та Путіну: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський зробив заяву після переговорів із США: ефір Ранок.LIVE

4 вересня 2026
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Ексклюзив

21:10 Чому фермери без компенсації за власноруч розміновані поля: Наша справа

Мирні переговори між Росією, Україною та Сполученими Штатами можуть відновитися, проте ще зарано говорити про умови їх поновлення. Тим часом, Президент Володимир Зеленський анонсував нові зустрічі після трьох раундів переговорів із представниками Трампа.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 7 вересня.

Гості ефіру:

  • Геннадій Хазан — президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", український авіатор  
  • Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог
  • Віталій Кулик — футуролог
  • Оксана Савчук — народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури 
  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук 
  • Тарас Семенюк — політолог-міжнародник 
  • Андрій Добрянський — експерт з "Центру Відносини США-Україна"
  • Юрій Єхануров — директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ, міністр економіки України (1997р. ), прем’єр-міністр України (2005-2006р.), міністр оборони України (2007-2009р.р.)
  • Кирило Сазонов — військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог 

Новини.LIVE писали, що 6 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За підсумками переговорів глава держави заявив про кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу, які мають проаналізувати та оцінити, чи можуть вони наблизити Україну до завершення війни.

Також Новини.LIVE інформували, що американська сторона працює над створенням "пакета миру" для завершення війни Росії проти України. За словами Джареда Кушнера, над цим питанням працюють президент США Дональд Трамп, Стів Віткофф та інші представники американського уряду.

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21:05 У Києві поліцейський застрелив чоловіка під час нападу

20:33 YouTube заблокував в Україні 31 канал пропагандистів і артистів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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