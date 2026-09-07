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Трамп планує зателефонувати Зеленському та Путіну: ефір День.LIVE

Трамп планує зателефонувати Зеленському та Путіну: ефір День.LIVE

07 вересня 2026 р. 13:00

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15:40 Шахедний терор та приїзд спецпредставників США, — Остаповець_LIVE

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13:00 Трамп планує зателефонувати Зеленському та Путіну: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву після переговорів із США: ефір Ранок.LIVE

4 вересня 2026
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18:15 Україна відповість на удар дрона РФ по будівлі СБУ: ефір Вечір.LIVE

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13:10 У Києві змінять комендантську годину та роботу метро: ефір День.LIVE

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08:00 Віткофф і Кушнер готуються до зустрічі в Києві: ефір Ранок.LIVE

3 вересня 2026
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18:22 Росія нарощує швидкісну зброю, Київ готує відповідь: ефір Вечір.LIVE

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13:11 У Києві стріляли в директора медцентру: ефір День.LIVE

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08:00 У Києві можуть змінити комендантську годину: ефір Ранок.LIVE

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15:40 Шахедний терор та приїзд спецпредставників США, — Остаповець_LIVE

Text

13:00 Трамп планує зателефонувати Зеленському та Путіну: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський зробив заяву після переговорів із США: ефір Ранок.LIVE

4 вересня 2026
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18:15 Україна відповість на удар дрона РФ по будівлі СБУ: ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп проведе телефонні розмови щодо результатів останніх перемовин. Спочатку він заслухає своїх представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Після цього Трамп поспілкується з президентами Росії та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у понеділок, 7 вересня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Ілона Хмельова — секретарка Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця;
  • Лукаш Адамський — віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики;
  • Віталій Свірідов — військовослужбовець батальйону безпілотних систем 110-ї ОМБр;
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Сергій Куюн — експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";
  • Позивний "Свят" — воїн спецпідрозділу Департаменту активних дій ГУР МО України "Артан";
  • Олександр Колесніченко — політолог, аналітик міжнародної політики;
  • Ілля Грицанюк — молодший лейтенант Центру рекрутингу Десантно-штурмових військ.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з представниками США та Європи в Києві сторони запропонували кілька нових ідей щодо переговорного процесу. Україна, США та європейські партнери можуть найближчими тижнями провести тристоронню зустріч для обговорення подальших домовленостей. Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у конкретних результатах і надійному та тривалому мирі.

Новини.LIVE також писали, що Джаред Кушнер заявив, що США працюють над створенням "пакета миру" для завершення війни Росії проти України. За його словами, Дональд Трамп, Стів Віткофф і він прагнуть закласти основу для тривалого миру. Водночас Віткофф повідомив, що про тристоронню зустріч України, США та Росії можуть оголосити найближчим часом.

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