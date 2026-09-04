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Чому фермери без компенсації за власноруч розміновані поля: Наша справа

Чому фермери без компенсації за власноруч розміновані поля: Наша справа

04 вересня 2026 р. 21:10

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21:10 Чому фермери без компенсації за власноруч розміновані поля: Наша справа

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13:05 Смертельна стрілянина у Києві: що відомо — ефір День.LIVE

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21:10 Чому фермери без компенсації за власноруч розміновані поля: Наша справа

Text

18:15 Україна відповість на удар дрона РФ по будівлі СБУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 У Києві змінять комендантську годину та роботу метро: ефір День.LIVE

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Тисячі гектарів української сільськогосподарської землі потребує очищення від наслідків російської окупації. За цю справу взялися фермери в той час, як країна шукала шляхи та розробляла процедури розмінування. Так, на деокупованих землях Херсонської бласті рільники самостійно очистили свої поля від мін, щоб встигнути посіяти та зібрати врожай, однак тепер не мають компенсації за свої старання. 

Чому так відбувається і куди йдуть гроші — розбиралася журналістка Діана Лановець в розслідуванні "Наша справа".

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21:10 Чому фермери без компенсації за власноруч розміновані поля: Наша справа

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20:10 Виняток із правил: хто може безперешкодно перетинати кордон без паспорту

20:06 НАБУ і САП викривають злочинну організацію в Офісі генпрокурора

20:01 Перестрілка в Києві: працівникам СБУ та ГУР обрали запобіжні заходи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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21:10 Чому фермери без компенсації за власноруч розміновані поля: Наша справа

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