Чому фермери без компенсації за власноруч розміновані поля: Наша справа

Тисячі гектарів української сільськогосподарської землі потребує очищення від наслідків російської окупації. За цю справу взялися фермери в той час, як країна шукала шляхи та розробляла процедури розмінування. Так, на деокупованих землях Херсонської бласті рільники самостійно очистили свої поля від мін, щоб встигнути посіяти та зібрати врожай, однак тепер не мають компенсації за свої старання.

Чому так відбувається і куди йдуть гроші — розбиралася журналістка Діана Лановець в розслідуванні "Наша справа".