В Україні змінять систему повітряних тривог, щоб адаптувати її до нових російських ударів і зробити зрозумілішою для людей та бізнесу. За словами президента, "жовтий" рівень означатиме наліт безпілотників, а "червоний" — загрозу ракет, балістики та масовані атаки. Під кожен із них зроблять свої, відмінні звукові сигнали тривоги.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 2 вересня.

Гості ефіру:

Роман Світан — полковник ЗСУ в запасі, воєнний аналітик

Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль)

Сергій Соболєв — народний депутат ""Батьківщина"", Комітету з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ"

Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради, "Батьківщина", (Перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності)

Володимир Мартиненко — радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021рр, адвокат, доктор філософії у галузі Право

Геннадій Кривошея — Голова Громадської ради при КМДА

Володимир Омелян — міністр інфраструктури України (2016-2019)

Юрій Тандіт — Ексрадник Голови Служби безпеки України, ексрадник Міністра внутрішніх справ України

Новини.LIVE інформували, що в Україні планують розділити повітряні тривоги на два рівні та запровадити нові звукові сигнали. Також у Києві мають переглянути роботу громадського транспорту під час загроз, зокрема алгоритми руху метро та наземного транспорту.

Новини.LIVE також повідомляли про скорочення тривалості повітряних тривог у Києві. За шість днів сумарний час небезпеки за ніч зменшився з понад 13 годин до 5 годин 21 хвилини, а кількість сигналів також скоротилася.