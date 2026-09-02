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Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

02 вересня 2026 р. 18:15

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18:15 Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

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18:15 Україна матиме два рівні повітряної загрози: ефір Вечір.LIVE

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В Україні змінять систему повітряних тривог, щоб адаптувати її до нових російських ударів і зробити зрозумілішою для людей та бізнесу. За словами президента, "жовтий" рівень означатиме наліт безпілотників, а "червоний" — загрозу ракет, балістики та масовані атаки. Під кожен із них зроблять свої, відмінні звукові сигнали тривоги.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 2 вересня.

Гості ефіру:  

  • Роман Світан — полковник ЗСУ в запасі, воєнний аналітик 
  • Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль) 
  • Сергій Соболєв — народний депутат ""Батьківщина"", Комітету з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ" 
  • Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради, "Батьківщина", (Перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності) 
  • Володимир Мартиненко — радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021рр, адвокат, доктор філософії у галузі Право 
  • Геннадій Кривошея — Голова Громадської ради при КМДА 
  • Володимир Омелян — міністр інфраструктури України (2016-2019) 
  • Юрій Тандіт — Ексрадник Голови Служби безпеки України, ексрадник Міністра внутрішніх справ України 

Новини.LIVE інформували, що в Україні планують розділити повітряні тривоги на два рівні та запровадити нові звукові сигнали. Також у Києві мають переглянути роботу громадського транспорту під час загроз, зокрема алгоритми руху метро та наземного транспорту.

Новини.LIVE також повідомляли про скорочення тривалості повітряних тривог у Києві. За шість днів сумарний час небезпеки за ніч зменшився з понад 13 годин до 5 годин 21 хвилини, а кількість сигналів також скоротилася.

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