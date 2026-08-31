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Росія запустила 1500 дронів за чотири дні: ефір Ранок.LIVE

Росія запустила 1500 дронів за чотири дні: ефір Ранок.LIVE

31 серпня 2026 р. 08:00

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали кандидат політичних наук Ярослав Телешун, юрист-міжнародник Роман Єделєв, командир групи рекрутингу штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади Любомир Заїка, експерт із питань авіаційного ринку Богдан Долінце, нардеп Сергій Козир, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, політолог Павло Гай-Нижник, фінансовий аналітик Віктор Гальчинський та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Росія вдається до масованих атак дронами, намагаючись виснажити українців. За чотири дні було застосовано майже 1,5 тисячі безпілотників усіх типів, близько 800 із них були реактивними. 

Як писали Новини.LIVE із посиланням на Запорізьку ОВА, у ніч проти 31 серпня російські окупанти атакували Запоріжжя дроном, внаслідок чого зафіксовано удар по багатоповерхівці. Відомо про двох поранених.

Крім того, цієї ночі Росія атакувала Київ дронами. У місті лунала потужна серія вибухів. Крім того, БпЛА летіли й на населені пункти в Київській області.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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